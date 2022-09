Écrasement d’avion en 1957: visite émotive des deux fils du pilote décédé sur le site du crash 

Soixante-cinq ans après que leur père se soit écrasé non loin de Budworm City, Mark et Elwyn Behnke ont finalement pu lui rendre hommage en foulant pour la toute première fois le site où a été retrouvé l’appareil.

Il y avait de l’émotion dans l’air vendredi près de ce que l’on appelait autrefois Budworm City, ce campement installé au beau milieu de la forêt non loin du parc provincial du Mont Carleton. À l’époque, l’endroit était l’épicentre de la lutte contre l’infestation de la tordeuse du bourgeon de l’épinette. De nombreux appareils y décollaient afin d’arroser la forêt de DDT.

C’est à quelques kilomètres de là que l’avion d’Elwyn G. Behnke s’est écrasé. Originaire d’Eagle Point en Oregon, cet ancien militaire ayant combattu lors de la Seconde Guerre mondiale avait été accepté de prendre part au programme d’épandage. La tragédie s’est produite il y a 65 ans, le 20 juin 1957.

Selon les témoignages de l’époque, l’appareil aurait probablement subi une défaillance. Le fait qu’il était surchargé (notamment de pesticides) aurait aussi probablement compliqué la manœuvre d’atterrissage.

Vendredi, deux des fils de M. Behnke ont traversé la frontière américaine afin de visiter l’endroit exact où leur père a rendu l’âme. Le voyage était particulièrement émotif pour les deux hommes. Au moment de la tragédie, Mark avait 7 ans, et son frère Elwyn (qui porte le même nom que son père) allait bientôt en avoir 9.

Ni un ni l’autre n’avait foulé le site de l’écrasement auparavant. Tout au plus, ils en avaient entendu parler et vu quelques photos.

«Je me suis toujours demandé où était décédé mon père, ce qui lui était arrivé. Je voulais voir l’endroit par moi-même. On savait que c’était quelque part au Nouveau-Brunswick, près de l’ancien aéroport, mais sans plus. Aujourd’hui, 65 ans plus tard, je me retrouve enfin sur place. C’est un grand soulagement», confie Mark. Celui-ci a d’ailleurs, en quelque sorte, suivi les traces de son père, servant dans l’armée (guerre du Viêt Nam) comme pilote d’hélicoptère.

Sur le site, les deux frères ont examiné la carcasse de l’appareil. Également pilote à ses heures, Elwyn s’est même permis de s’asseoir dans le siège de l’avion, celui où son père a rendu son dernier souffle.

«De savoir qu’il était là, de toucher les contrôles, ça m’a fait beaucoup de bien. C’est définitivement un souvenir qui va rester», a-t-il avoué.

Celui-ci se rappelle encore le jour où les policiers sont venus cogner à la maison. À ce moment, leur mère était enceinte de trois mois, ce qui fait que le plus jeune garçon de la famille n’a jamais eu la chance d’être bercé dans les bras de son père.

«Venir ici voir la scène de l’accident permet de répondre à de nombreuses questions. C’est un pèlerinage qui était nécessaire, qui nous permet de mettre cette tragédie derrière nous une fois pour toutes», souligne-t-il.

Voyant que le lieu commençait à être visité de plus en plus par des curieux, on avait pris soin de récupérer deux morceaux importants de l’appareil afin de les remettre à la famille de M. Behnke. Il s’agissait de la plaque avec le numéro de série de l’avion, ainsi que le tableau de bord incluant le levier de contrôle de l’appareil. Ils ont été remis à Mark et Elwyn afin qu’ils puissent les rapatrier chez eux, aux États-Unis, en guise de souvenir.

Découverte

Au moment de l’écrasement, les autorités de l’époque avaient réussi à trouver l’appareil et à rapatrier le corps du pilote. Toutefois, l’engin est demeuré en forêt, trop compliqué à remorquer. Il fut donc laissé là, oublié au beau milieu de la forêt, à environ 5 km au sud-ouest de la piste d’atterrissage de Budworm City.

Celui-ci se trouve dans un état pour le moins étonnant. La carlingue est toujours intacte, presque sans rouille, et de nombreux débris jonchent le sol.

Ce n’est qu’en 2019 que Danny Pelletier, un travailleur forestier d’Edmundston, est tombé par hasard sur l’avion.

«Je travaillais à faire un chemin forestier quand j’ai vu un morceau jaune dépasser de la neige. J’ignorais ce que c’était alors je me suis approché et c’est là que je me suis rendu compte que c’était un petit avion. Pendant un instant, j’ai eu peur d’y trouver quelqu’un à l’intérieur, mais il était vide. J’ai pris des photos et j’ai alerté mes patrons de la découverte», relate M. Pelletier, qui tenait à être présent pour la cérémonie et rencontrer la famille du pilote.

Une page enfin tournée

Si la famille Behnke a pu apprendre que l’appareil de leur père avait été retracé, c’est toutefois grâce aux efforts d’un citoyen de Balmoral, André Mercier. C’est lui qui a entrepris des démarches afin de trouver la famille du défunt pilote. Son intervention tombait à point, puisque Mark cherchait justement des informations à ce sujet depuis plusieurs années.

«Je voulais retracer l’appareil et ça n’allait nulle part», dit-il.

Les deux hommes se sont liés d’amitié, se parlant à quelques reprises afin d’organiser ce «pèlerinage» sur le site. Le tout devait se passer en 2020, mais la pandémie de COVID-19 et le resserrement aux frontières ont forcé le report de la visite.

Malheureusement, M. Mercier est décédé entretemps. Il n’aura donc jamais pu mener les frères Behnke à bon port, un geste qui comptait énormément pour lui. Vendredi, c’est sa femme, Patricia, ainsi que son père, Jean-Guy Mercier, qui ont pris le relais.

«C’est une journée très émotive pour moi, mais dans le bon sens. C’est un projet qui tenait énormément à mon garçon et ça me permet de tourner la page, tout comme c’est le cas pour les frères Behnke avec leur père», souligne M. Mercier.

Chez les frères Behnke, on avoue avoir été grandement ébranlé par le décès d’André, celui grâce à qui cette journée fut rendue possible.

«Pendant des années, j’ai essayé de trouver de l’information et André est apparu comme ça. Cette journée, c’est beaucoup grâce à lui. On devait venir ici ensemble, se rencontrer en personne. Apprendre le décès de mon ami a été extrêmement difficile. J’aurais vraiment aimé qu’il soit ici aujourd’hui afin de vivre ce moment avec nous», témoigne Mark.

Mémorial

Afin de commémorer l’écrasement et de s’assurer qu’il ne tombera plus dans l’oubli, un mémorial a été installé sur place. On y retrouve notamment une plaque comportant un historique de l’écrasement et du pilote. Celui-ci demande également aux éventuels visiteurs de respecter l’intégrité du site, soit de ne rien bouger et surtout, de ne rien dérober.

«Il s’agit d’un site qui fait partie de l’histoire de notre province», mentionne Harold Wright de la Société canadienne de l’histoire de l’aviation (chapitre du Nouveau-Brunswick).

C’est cet organisme qui a pris en charge la cérémonie. Il le fait partout dans la province lorsqu’une carcasse d’avion est trouvée.

«On estime qu’il y a eu au fil des ans environ 300 écrasements dans la province, mais on est très loin d’avoir trouvé tous les appareils», ajoute-t-il.

La famille Behnke a également fait faire une plaque qui sera ajoutée au lieu.