Feu vert à la construction d’une nouvelle coopérative à Paquetville

À moins d’imprévus, le projet de construction de la nouvelle Coopérative alimentaire de Paquetville ira finalement de l’avant.

Les membres de la société de la Coopérative alimentaire Traditions de Paquetville se sont rencontrés mercredi pour discuter du projet de la construction d’un nouveau magasin dans la municipalité.

Cette nouvelle coopérative de 10 000 pieds carrés sera située sur la rue du Parc, à environ 400 mètres de l’épicerie actuelle. La vente de l’ancien bâtiment est dans le plan financier du conseil d’administration.

Les membres ont voté à l’unanimité pour la poursuite du projet. Ils ont aussi adopté une nouvelle résolution au niveau des règlements administratifs, ce qui leur permet d’augmenter leur pouvoir d’emprunt jusqu’à six millions de dollars.

Le projet date de plusieurs années et est devenu une priorité pour la municipalité. Plusieurs obstacles, comme la faillite de l’ancien fournisseur, des problèmes de financement et la COVID-19 ont retardé la construction du bâtiment.

Le conseil a fait des analyses cet été et a statué que le nouveau magasin sera assez rentable après la construction.

«Si les prochaines étapes vont bien, on a tout ce qu’il faut pour réaliser le projet», a affirmé Luc Robichaud, maire de Paquetville et directeur général de la Coop.

La direction devra cependant faire attention à différentes variables qui risquent d’influencer la consécration du projet, comme une augmentation des taux d’intérêt et le coût des matériaux.

«Si les taux d’intérêt montent, on tombe en bas de nos capacités de payer et il faudra attendre encore un peu. Mais si tout reste stable et que les coûts des matériaux baissent, on sera en mesure de commencer les travaux.»

Le début de la construction est prévu pour l’été 2023 et le magasin devrait être fonctionnel en décembre de la même année.