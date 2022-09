La présence de policiers dans les écoles du Grand Moncton fait débat

Depuis la rentrée, le service Codiac de la GRC a affecté un agent pour chacune des six écoles secondaires du Grand Moncton. Plusieurs citoyens mettent en doute l’efficacité de cette initiative.

Six policiers de l’unité de police communautaire ont désormais pour mission d’assurer une présence régulière dans les écoles Mathieu-Martin, l’Odyssée, Riverview High School, Bernice MacNaughton High School, Moncton High School, et Harrison Trimble High School.

«Ils ne seront pas présents tous les jours», note le commandant par intérim de la GRC de Codiac, Benoît Jolette.

«Il s’agit de faire des patrouilles, de jaser avec les jeunes, de faire des plans de sécurité en cas de confinement. Si des élèves ont des problèmes de comportement, on pourra faire des interventions et parler avec eux, et si des infractions criminelles sont commises, ces policiers pourront réagir et mener les enquêtes.»

L’inspecteur explique que l’idée a été proposée à plusieurs reprises lors de rencontres avec les conseillers municipaux des trois municipalités. «C’est un essai, on n’a jamais fait ça.»

Il croit que cela permettra de réduire les cas de violence et d’intimidation et les trafics de drogues. «Si j’avais 37 agents disponibles, j’en affecterai un à chacune des 37 écoles de la région», lance-t-il.

Lors de la dernière réunion de l’Autorité policière régionale de Codiac (APRC), l’organe de gouvernance du service régional de la GRC, plusieurs voix se sont élevées pour protester. Deborah Baxter, conseillère pédagogique à la retraite, craint que plus de jeunes finissent avec un dossier criminel. «Je crois sincèrement que faire patrouiller la police dans les écoles est aussi judicieux que de faire venir un charpentier dans l’unité de pédiatrie d’un l’hôpital», a-t-elle fait valoir.

Selon elle, les policiers ne sont pas suffisamment formés pour intervenir auprès d’adolescents en difficulté, qui ont surtout besoin de l’appui de professionnels capables de les aider à développer leur empathie et leur capacité à parler de leurs émotions.

«On a besoin de plus de conseillers, plus de psychologues qui écoutent leurs angoisses et apprennent à bien communiquer leur tristesse ou leur colère», estime Mme Baxter.

Le commandant Jolette rétorque que le but du détachement est plutôt de se rapprocher des élèves et d’établir un lien positif avec eux.

«Notre rôle c’est de travailler avec les jeunes, avec les écoles pour trouver des solutions positives et éviter que les jeunes finissent devant les tribunaux. L’idée c’est de faire de la prévention, de communiquer et de tisser de bonnes relations avec les jeunes», mentionne-t-il, précisant que les problèmes à régler seront spécifiques à chaque établissement.

Plusieurs militantes antiracistes ont également pris la parole pour dénoncer l’initiative. Elles avancent que les jeunes issus de minorités visibles seront davantage ciblés par les policiers.

La réunion de l’APRC s’est terminée dans la cacophonie. La séance a été écourtée par le président après qu’une des membres du public a refusé de terminer son intervention au terme des cinq minutes imparties.

Courtney Pyrke, l’une des citoyennes ayant pu s’exprimer avant que la réunion ne soit ajournée, estime que le ton est monté car la limite de temps imposée pour les prises de parole est jugée «frustrante». «Je crois que le climat est devenu hostile parce que certaines personnes ont ce sujet à coeur et ne se sentent pas entendues.»

Notons que le Conseil scolaire public anglais de Toronto a mis fin à son programme d’agents de liaison dans les établissements secondaires, sur la base d’un rapport qui jugeait «intimidante» la présence policière pour les élèves. Cette décision faisait notamment suite aux doléances de militants de la cause noire. Ceux-ci arguaient que les enfants «racisés» étaient victimes de discrimination raciale et se sentaient intimidés par la présence des agents en uniforme. Le Conseil scolaire public d’Edmonton a quant à lui suspendu son programme en 2020.

Dans un article publié récemment, le criminologue Temitope Oriola de l’Université de l’Alberta notait que les projets de présence policière en milieu scolaire n’ont pas un solide bilan en matière de prévention des actes de violence.

«Chaque épisode de violence à l’école traduit des problèmes beaucoup plus larges que le maintien de l’ordre et les agents ont des limitations comme tout le monde, ils ne peuvent être partout à la fois», écrit-il.

«Les résultats des recherches universitaires sur le rôle et l’efficacité des programmes d’agent de liaison dans les écoles en Amérique du Nord sont au mieux non concluants ou au pire contradictoires.»