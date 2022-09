22 mois d’emprisonnement pour Marcel Gauvin

L’homme de la Péninsule acadienne qui a braqué une arme vers un policier et a entamé une poursuite policière a été condamné vendredi à 22 mois d’emprisonnement.

Ayant plaidé coupable pour huit des quatorze chefs d’accusation à son égard, Marcel Gauvin a eu sa peine imposée vendredi à la Cour de Bathurst. Il a été condamné à 22 mois de détention ainsi que 18 mois sous probation, avec en plus l’interdiction de conduire pour une période de 12 mois et l’interdiction de garder une arme à feu.

Cette peine est une recommandation conjointe entre l’avocat de la défense Me Serge Robichaud et l’avocate de la Couronne Me Jessica Whelton.

Pendant la session, Me Robichaud a fait part des problèmes qui ont conduit Marcel Gauvin dans ses actions ainsi que des progrès qu’il a effectués en détention.

Pour rappel, Marcel Gauvin est un homme de 63 ans qui avait été dénoncé en train de braquer une arme vers un individu à Maisonnette le 24 avril 2022. Il s’ensuit une poursuite policière à grande vitesse de plusieurs heures à travers la Péninsule acadienne jusqu’à la région Chaleur. Elle termina à Allardville, sur la route 134, où Marcel Gauvin braqua une carabine vers l’un des policiers. Il a été arrêté dans la forêt des environs, l’accusé s’est montré coopératif pendant son arrêt et son arme n’était pas chargée.

Pendant sa détention, il est admis à une évaluation psychiatrique et a demandé une remise en liberté sous conditions, sans succès.

Il a finalement plaidé coupable, le 17 août, aux accusations d’avoir braqué une arme à feu sur un policier, menace d’agression armée sur un policier, conduite dangereuse d’un moyen de transport, agression armée, fuite d’un agent de la paix, profération de menaces contre un policier, port d’arme dans un dessein dangereux et possession non autorisée d’une arme à feu dans un véhicule à moteur.

Les autres chefs d’accusation semblent avoir été abandonnés par la Couronne.

Marcel Gauvin fait face à une autre dénonciation pour menace de mort, le 22 avril 2022. Il a également plaidé coupable.

L’imposition de la peine se fera le 17 octobre, en attendant le rapport d’impact. L’accusé sera en détention pendant l’imposition et sera en vidéoconférence.