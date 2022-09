L’évolution des microbrasseries vue par les Brasseurs du Petit-Sault: du désert à l’oasis

Lorsqu’un groupe d’amateurs de bière se sont rassemblés pour fonder la microbrasserie, les Brasseurs du Petit-Sault, en 2014, il n’existait qu’une poignée d’entreprises du genre au Nouveau-Brunswick. Force est de constater que le phénomène a pris une ampleur inattendue au cours des dernières années.

Selon le président-directeur général des Brasseurs du Petit-Sault, André Léger, lorsque la microbrasserie d’Edmundston s’est lancée dans le marché de la bière artisanale, il y avait beaucoup moins d’endroits du genre qu’à l’heure actuelle.

M. Léger n’a évidemment pas la prétention de dire que l’entreprise a permis de lancer cette tendance, mais il s’est dit bien heureux que les Brasseurs aient pu faire partie de cette nouvelle vague.

Surtout que celle-ci a longtemps été en retard par rapport au reste du Canada dans ce domaine.

«À l’extérieur du Nouveau-Brunswick, ce n’est pas vraiment nouveau. Je ne me souviens pas exactement du chiffre, mais quand on a commencé, il y en avait moins de dix. On voyait que cette tendance pouvait s’en venir au Nouveau-Brunswick, mais est-ce que l’on s’attendait à ce que ça prenne autant d’ampleur? Non.»

André Léger raconte que dans les mois qui ont suivi l’ouverture de la microbrasserie, d’autres ont commencé à apparaître ailleurs au Nouveau-Brunswick.

«Quand on voulait ouvrir notre microbrasserie, l’une des choses que l’on a remarquées était que le Nouveau-Brunswick était l’un des endroits où l’on buvait le plus de bière par habitant. Est-ce que c’est parce que les gens étaient orientés vers la bière artisanale? On sait que non.»

«Quand la preuve du marché a prouvé que les gens avaient accepté le produit et le recherchaient, je pense que ç’a donné le signal pour inviter de nouvelles microbrasseries.»

Actuellement, M. Léger estime que la bière artisanale occupe environ 10% du marché. Sur le site de Tourisme NB, on répertorie actuellement près de 25 microbrasseries un peu partout dans la province.

Au Nord-Ouest, avant 2014, l’accès à une bière de la sorte était limité. Certains événements, comme le Festi-bière Les Chutes, à Grand-Sault, permettaient aux amateurs de bière de goûter à des produits différents, mais ce n’était rien de permanent.

M. Léger raconte que des amateurs de bière artisanale comme lui devaient parcourir des centaines de kilomètres pour trouver une microbrasserie, que ce soit au Nouveau-Brunswick ou du côté du Québec.

Dans ce désert est toutefois apparue une petite oasis avec les Brasseurs du Petit-Sault qui a ouvert à temps pour le début du Congrès mondial acadien de 2014.

Selon André Léger, le «timing» était parfait puisque cela a eu comme effet de leur offrir une visibilité inespérée.

«Le fait qu’il y avait des gens de l’extérieur qui goutaient à notre bière et qui aimaient ça est venu, en quelque sorte, valider notre travail auprès des gens de la région. Il a fallu continuer de travailler au développement de la microbrasserie, mais le CMA nous a permis de commencer avec une bonne tape dans le dos.»

Depuis ce temps, une cinquantaine de bières ont été créées à Edmundston.

D’autres petites oasis de bière sont apparues dans la région alors que des microbrasseries sont apparues à Grand-Sault, Saint-Quentin, ainsi qu’une autre à Edmundston. Pour André Léger, cette tendance ouvre la porte à diverses occasions de développement.

«Quand une nouvelle microbrasserie ouvre ses portes, on ne se dit pas : “Ah non pas une autre!” Plus souvent qu’autrement, on connaît les gens qui ouvrent ces brasseries, alors on sait qu’ils vont faire de la bonne bière et vont augmenter le statut de la région.»

«Si tu peux visiter trois ou quatre microbrasseries dans une même région, ça devient une destination touristique.»

De nouvelles activités en lien avec la bière se sont ajoutées. Nous n’avons qu’à penser au Festival Funk & Bier d’Edmundston, qui a eu lieu le 10 septembre, et le retour d’un festival de bière lors du 60e Festival régional de la patate de Grand-Sault l’été dernier.

Même si les produits des Brasseurs du Petit-Sault sont présents à l’extérieur du Nord-Ouest, l’idée derrière la microbrasserie est de conserver une saveur régionale, selon son PDG.

«On s’est inspiré de ce qui est fait en Belgique. Là-bas, les brasseries font partie du cœur de la communauté et c’est ce que l’on avait en tête. Le fait que d’autres microbrasseries s’installent dans nos régions, ça suit un peu cette logique que l’on avait décidé de suivre.»

Cette saveur typique du Nord-Ouest s’est développée davantage avec la mise en place d’une salle de dégustation au sein même de l’édifice abritant la microbrasserie.

«Il y a des gens locaux qui avaient le goût de boire de la bière, mais il y a aussi les touristes qui recherchent ces microbrasseries. Ils veulent boire de la bière, mais ils veulent en apprendre aussi sur la communauté qu’ils visitent.»

«Nous, ça nous permet de les informer au sujet de nos bières et aussi d’écouter ce que les gens aiment. Ça nous permet de mieux connaître notre marché.»

Question de pousser un peu plus loin l’attrait régional, on a pratiquement offert une petite leçon d’histoire et de folklore aux gens à travers certaines bières, en utilisant notamment des personnages ayant marqué la région du Nord-Ouest sur certains de leurs produits.

«La bière est une bonne façon de rassembler les gens pour jaser, mais ce qu’elle représente avec l’histoire qu’on lui donne, ça amène à la discussion. Les gens qui goûtent à nos bières pour la première fois se demandent souvent pourquoi on a mis Tante Blanche ou Soeur Catherine sur la bouteille. C’est un bon prétexte pour parler de la région», a expliqué André Léger.

«Chaque microbrasserie a l’approche de ses artisans. Certains se lancent dans un certain créneau. C’est ce qui fait que chaque brasserie est unique.»

Selon André Léger, il demeure difficile d’anticiper ce à quoi ressemblera le futur, autant pour les Brasseurs du Petit-Sault que pour les autres microbrasseries de la province. Son souhait est toutefois que les gens soient de plus en plus portés à consommer des bières locales et que les brasseurs mettent l’accent sur les produits locaux dans la confection de ces bières.

«Au départ, ce n’était pas nécessairement une possibilité de s’approvisionner en malt ou en houblon. Maintenant, il y a de nouveaux producteurs qui se sont développés au cours des années. Donc, si on peut augmenter l’utilisation de produits locaux, je pense que ce serait un gage de succès. Ça nous permet de nous différencier de ce qui se fait ailleurs, car un malt du Nouveau-Brunswick n’est pas la même chose qu’un malt des prairies de la Saskatchewan.»