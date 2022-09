Petit baby boom à Moncton

Le nombre de moins de 15 ans a augmenté de plus de 11% à Moncton entre 2016 et 2021. C’est une croissance du nombre d’enfants forte en comparaison de celles d’autres grandes villes de la province et du Canada.

La croissance du nombre de moins de 15 ans à Moncton est plus forte qu’à Regina, Halifax, Winnipeg, Fredericton, Calgary, Charlottetown, Montréal, Saint-Jean, Vancouver, Toronto et St John’s.

«C’est spécifiquement le cas à Moncton, non à Dieppe (+2,1%) et Riverview (-0,6%), précise le consultant David Campbell à propos de la métropole. C’est très intéressant. Ça veut dire que les familles avec des enfants ont tendance à s’installer à Moncton, alors que Dieppe, où la population augmente très fortement, accueille des gens qui viennent d’ailleurs au Nouveau-Brunswick ou des immigrants qui n’ont pas de jeunes enfants.»

L’économiste note qu’il aura des données plus précises en novembre. Il pense néanmoins que l’augmentation du nombre d’enfants à Moncton est la conséquence de l’immigration.

«Les immigrants représentent toujours moins de 10% de la population à Moncton. Il y a donc beaucoup de bébés de mamans canadiennes, mais la croissance de leur nombre repose sur les nouveaux arrivants», croit M. Campbell.

Il pense que cette tendance est une bonne nouvelle pour le Nouveau-Brunswick, où la population est âgée.

«Dans les prochaines années, ces jeunes trouveront leur place dans la force de travail. Mais il faut investir en eux maintenant, plaide M. Campbell. Avons-nous assez d’écoles? Qu’est-ce que ça veut dire pour les coûts du logement qui augmentent? Il faut aussi être capable de fournir des services de santé aux mamans.»

Au sujet des écoles, la directrice du District scolaire francophone Sud (DSFS), Monique Boudreau, indique qu’elle s’attendait à une croissance du nombre d’enfants à Moncton, mais que celle-ci est plus importante que prévu.

«En 2022 à Moncton, il y a 276 élèves de plus au DSFS par rapport à 2021, pour 4161 élèves au total. C’est une grande augmentation! Ça explique les parcs à roulottes à l’école Le Sommet et à l’école Champlain ainsi que la construction du nouveau complexe scolaire sur la rue McLaughlin.»

Il y a 12 salles de classe dans des roulottes à l’école Le Sommet et huit à l’école Champlain. Il se peut toutefois que ces locaux servent à autre chose, selon le DSFS.

«Nous devons aussi convertir des laboratoires d’informatique, de sciences et d’art en salle de classe, ajoute Mme Boudreau. À l’Odyssée, il y a un très grand manque d’espace depuis plusieurs années. On ne peut pas y accueillir tous les élèves à la cafétéria, par exemple. Rien que les déplacements dans les corridors et aux toilettes prennent du temps.»

Elle remarque par ailleurs que l’accueil d’enfants immigrants demande à son organisation plus de ressources, afin d’embaucher des enseignants et des tuteurs supplémentaires qui s’assurent de la francisation et de l’intégration.

«Nous commençons à être beaucoup plus habitués, mais il y a des défis, juge Mme Boudreau. Le ministère de l’Éducation provincial et Immigration Canada nous accordent des financements supplémentaires, mais notre enveloppe est vide.»