Bientôt plus d’agents de la GRC dans les rues du Grand Moncton?

L’organe de gouvernance du service régional Codiac de la GRC recommande le renforcement des effectifs du détachement. On propose l’embauche de 25 gendarmes supplémentaires et 18 employés civils, ce qui nécessiterait une hausse considérable du budget dédié aux opérations policières dans la région.

La résolution a été adoptée à l’unanimité jeudi soir, sans que les membres de l’Autorité policière de Codiac (APRC) en débattent lors de leur réunion.

Aucun chiffre n’a été présenté publiquement. Donnie Moore, président de l’APRC, indique toutefois qu’entre les salaires, les coûts liés à la formation, aux équipements et aux véhicules, cela pourrait représenter une dépense de plus de 10 millions $ par an pour les trois municipalités desservies par le détachement.

Le détachement, qui compte actuellement 147 policiers, serait rejoint par 25 nouvelles recrues: 10 rejoindraient l’unité de police communautaire, 10 s’occuperaient du contrôle routier et cinq se concentreront sur les cas de vols contre la propriété et les trafics de drogues.

Parmi les 18 employés civils se trouveront des travailleurs de soutien administratif, des analystes, des assistants aux enquêtes, des agents de liaison avec les tribunaux et des opérateurs du 911.

La proposition sera présentée aux conseils municipaux de Moncton, Dieppe et Riverview lors des délibérations budgétaires prévues au mois de novembre.

Le budget que les trois municipalités du Grand Moncton leur attribuent est passé de 35 millions $ l’an dernier à 40 millions $ cette année, en raison d’une importante hausse de salaire négociée avec le gouvernement fédéral. Selon la formule de partage des coûts, Moncton paie 70,7% de la facture, contre 18,3% pour Dieppe et 10,9% pour Riverview.

«Notre souhait est que nous obtenions le déploiement complet de ces ressources pour 2023», déclare Donnie Moore. Cependant, les trois municipalités nous ont demandé si nous pouvions atténuer le fardeau financier des trois municipalités en ayant un plan sur trois à cinq ans.»

Il ajoute que les besoins du détachement ont été évalués dans le cadre d’une étude menée par la firme Portfolio Solutions Group et à la suite à de nombreuses consultations.

L’Autorité policière régionale de Codiac a voté en faveur du renforcement des effectifs du détachement. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre

Le service Codiac de la GRC bénéficiera également de deux nouveaux postes financés par le gouvernement provincial, qui a alloué 5,6 millions $ pour la lutte contre les infractions liées à la drogue dans ses deux derniers budgets.

«Nous voulons être plus visibles dans la communauté», souligne le commandant par intérim de la GRC de Codiac, Benoît Jolette. Selon lui, des effectifs supplémentaires sont nécessaires pour obtenir des résultats.

Selon Statistique Canada, la région métropolitaine de recensement de Moncton se trouve au troisième rang des communautés canadiennes qui comptent le plus de crimes déclarés par la police pour 100 000 habitants. Le taux de criminalité y a augmenté de 7% l’an dernier.

Moncton se retrouve également au quatrième rang pour l’indice de gravité de la criminalité, qui a grimpé de 9%.

En juin dernier, plusieurs élus de Moncton se sont dits favorables à une augmentation du nombre de policiers dans les quartiers où la criminalité est plus présente.

Jeudi, plusieurs résidentes ont toutefois pris la parole pour s’opposer à un financement accru du service de police.

Courtney Pyrke préférerait voir les gouvernements locaux soutenir davantage les services sociaux offerts par le secteur associatif au lieu d’investir dans la sécurité. «Que feront ces agents pour loger les personnes sans-abris et sortir les gens de la rue», interroge-t-elle.

La réunion a tourné court après qu’une citoyenne partisane d’un définancement de la police a poursuivi son intervention bien au-delà des cinq minutes imparties pour les commentaires du public.