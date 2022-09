L’AJEFNB fête ses victoires pour le bilinguisme

L’Association des juristes d’expression française du N.-B. a fêté ses 35 ans. Elle en a profité pour inviter deux conférenciers à célébrer l’héritage de l’organisme pour le bilinguisme officiel: l’ancien juge à la Cour suprême, Michel Bastarache, et l’avocat Maurice Bourque.

Le palmarès est long. L’Association des juristes d’expression française du N.-B. (AJEFNB) lutte pour l’avancement de l’accès à la justice et de l’exercice du droit en français depuis 1987. En 35 ans, le groupe de pression a permis aux francophones d’obtenir plusieurs droits.

Il a par exemple fait en sorte qu’une personne puisse utiliser le français devant les tribunaux et se fasse comprendre sans l’intermédiaire d’un traducteur, grâce à des modifications aux Lois sur les langues officielles du Canada et du Nouveau-Brunswick, en 1988 et 1990.

Il a aussi provoqué une modification au code déontologique du Barreau de la province pour interdire aux avocats anglophones de refuser une communication dans la langue de Molière de la part de leurs homologues francophones.

C’est également grâce à l’AJEFNB si les Acadiens peuvent lire leurs documents d’assurance en français.

«Nos efforts inlassables, pour ne pas dire notre harcèlement aux deux ministères de la Justice (fédéral et provincial) ont permis la nomination de juges francophones à tous les niveaux de la magistrature», s’est enfin félicité le premier président de l’association, Maurice Bourque.

À l’occasion de l’anniversaire de l’AJEFNB, l’ancien juge à la Cour suprême du Canada, Michel Bastarache, a encouragé ses membres à continuer leur travail.

Victoires

«Même si on est une petite communauté, on peut obtenir des développements dans la pratique du droit en se préparant bien et en choisissant des priorités, a-t-il affirmé. Personne d’autre ne va s’occuper de notre problème: l’égalité de traitement dans l’emploi des langues.»

M. Bastarache a encouragé l’association à élargir son action, même s’il pense qu’il est difficile pour un organisme de prétendre représenter une communauté.

«On va très fréquemment donner les mandats principaux à des juristes pour toutes sortes de choses, car la discipline du droit possède une méthode d’analyse structurée et rigoureuse, a-t-il expliqué. Ça donne plus confiance.»

L’ancien magistrat a justifié l’usage du pouvoir juridique pour régler des problèmes politiques. «Il y a 25 ans, les décisions gouvernementales non législatives, on disait que c’était de la politique publique et que les tribunaux ne devaient pas se mêler de ça, se rappelle-t-il. Mais des décisions non fondées et des abus de pouvoir, il y en a en masse.»

M. Bastarache a rappelé s’être battu à travers le Canada pour créer des conseils scolaires pour les francophones, afin qu’ils contrôlent leurs établissements d’enseignement.

«Il n’y a pas une province où je n’ai pas rencontré le ministre de l’Éducation. On n’a jamais, jamais rien obtenu par des négociations. Pourquoi? Parce que nous n’avions pas de levier politique. Mais nous pouvions avoir le levier juridique», a-t-il dit.

Le militant a toutefois invité l’AJEFNB à la prudence dans le recours à cet empiétement.

«On peut se mettre sur une pente glissante. Si on fait de la politique avec le droit puis qu’on perd des causes importantes, il y a certains tribunaux qui vont cesser de nous prendre au sérieux et ça facilitera le renversement des positions des organismes francophones», a-t-il prédit.

L’ancien juge à la Cour suprême du Canada, Michel Bastarache, à l’Université de Moncton le 16 septembre 2022. – Acadie Nouvelle: Cédric Thévenin Le premier président de l’AJEFNB, Maurice Bourque, à l’Université de Moncton le 16 septembre 2022. – Acadie Nouvelle: Cédric Thévenin

Des critiques de Californie

Un professeur émérite en science politique de l’Université de Californie, Brian Esparza Walker, critique l’irrespect de la séparation des pouvoirs (législatif, exécutif et judiciaire) dans les démocraties canadienne et néo-brunswickoise.

L’implication des juges dans des problèmes linguistiques qu’ils estimaient hors de leur portée avant les années 1990 est notamment permise par un arrêt de la Cour suprême écrit en 1999 par M. Bastarache dans l’affaire Beaulac.

«Dans l’ère post-Beaulac, le droit des Acadiens de vivre pleinement et fièrement en français oblige des associations et des individus à changer leurs comportements pour tenir compte de ces droits», remarque M. Walker dans un manuscrit non publié.

L’homme originaire de Saint-Jean estime que les obligations imposées à une majorité par une minorité doivent se justifier éthiquement et faire l’objet d’un consensus social évident (par un référendum et des débats publics, par exemple). Il croit qu’un véritable contrat social adviendrait ainsi, au lieu d’une «guerre froide» entre communautés linguistiques.

«Un contrat social, c’est lorsque les gens mettent quelque peu de côté leurs allégeances tribales et se considèrent mutuellement comme des frères et sœurs au regard de la loi – c’est l’idée de fraternité dans la célèbre trilogie des valeurs de la Révolution française – sororité civique et fraternité au regard de lois qui servent le bien de tous de manière égale», écrit-il.