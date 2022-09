Lancement du programme FrigoMed dans la région Chaleur

Les municipalités de Beresford, Nigadoo, Petit-Rocher et Pointe-Verte ont procédé au lancement du programme FrigoMed.

Fruit du plan d’action et du travail du comité Municipalités Amie des Ainés de Beresford (MADA), l’initiative permet désormais aux résidents de communiquer aisément leur état de santé aux premiers répondants pouvant être appelés lors d’une situation d’urgence.

Le programme consiste en une trousse qui contient une affiche à placer dans la fenêtre et sur le réfrigérateur qui indique au premier répondant la présence d’une enveloppe contenant une fiche médicale personnalisée.

Cette fiche personnalisée contient un résumé médical, la liste des médicaments pris ainsi que les contacts en cas d’urgence.

Le programme a été élaboré en collaboration avec la police régionale BNPP, les services ambulanciers ainsi que les brigades d’incendie des quatre municipalités participantes.

«Obtenir rapidement les antécédents médicaux d’une personne peut s’avérer crucial lorsque nous portons secours à une personne chez elle, ce programme nous aidera donc à réagir plus efficacement et à sauver de précieuses secondes lors des premiers moments d’une intervention», a indiqué Roger Clavet, le chef de la police régionale BNPP.

«Ce sont des informations qui sont essentielles pour le travail des premiers répondants», a pour sa part affirmé Frédéric Harvey, qui est ambulancier chez Ambulance Nouveau-Brunswick.

Quiconque ayant un intérêt envers le programme FrigoMed peut se procurer une trousse qui est offerte gratuitement dans les édifices municipaux situés à Beresford, Nigadoo, Petit-Rocher et à Pointe-Verte.

«La communauté est chanceuse de pouvoir compter sur une telle initiative», a souligné Rachel Boudreau, la mairesse de Petit-Rocher.

«Notre comité MADA, ainsi que notre ville, œuvre au mieux-être de nos citoyens et une initiative comme FrigoMed nous permet d’offrir une méthode simple et efficace de simplifier la vie des premiers intervenants lors d’une urgence et d’éventuellement sauver des vies», a quant à lui indiqué Edgar Aubé, le maire de Beresford.