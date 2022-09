Saint-Jean: le corps retrouvé dans la baie de Fundy est celui d’une jeune femme

Les restes humains récupérés dans l’eau à Long Wharf mardi dernier sont ceux d’une femme qui était âgée entre 17 et 30 ans, a fait savoir le Service de police de Saint-Jean.

Une autopsie pratiquée mercredi n’a pas permis d’identifier pour l’instant la dame, ni la date et les circonstances du décès.

Sur la base de l’autopsie et d’un examen plus approfondi par un anthropologue judiciaire, les restes humains appartiennent à une femme mesurant entre 5’4″ et 5’7″.

La police a indiqué que les services médico-légaux s’efforcent d’établir l’identité de la victime par le biais de la banque nationale de données génétiques pour les personnes disparues alors que l’Unité des crimes majeurs recueille des renseignements sur les cas de personnes disparues en dehors de la région de Saint-Jean.

La présence des restes humains dans la baie de Fundy a été signalée mardi, peu après 14h.

La police de Saint-Jean et le Service d’incendie de Saint-Jean ont récupéré les restes dans l’eau. L’Unité des crimes majeurs, le Service de l’identification judiciaire et le Bureau du coroner ont également été appelés sur les lieux pour enquêter.