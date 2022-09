C’est la fin pour les P’tits violons de Mgr Lionel Daigle, une véritable institution

Après plus de quatre décennies d’activités, l’école de musique les P’tits violons de Mgr Lionel Daigle a officiellement fermé les livres le 17 septembre dernier.

Pour l’occasion, une cérémonie, à laquelle ont participé divers dignitaires, dont d’anciens élèves, a été organisée pour annoncer la triste nouvelle, mais aussi pour confirmer que la mission de l’organisme allait se poursuivre d’une autre façon.

En effet, celle-ci a donné la somme approximative de 85 000$ à la Fondation Jean-Pierre Fortin – qui contribue à la promotion des arts et de la culture au Nord-Ouest – pour la création de deux fonds de bourse en hommage aux bâtisseurs de l’école, Mgr Lionel Daigle et Soeur Alda Boulay.

C’est évidemment à contrecœur que la présidente de l’école, Christine Thériault, a annoncé la nouvelle, samedi dernier. Selon elle, le fait que l’annonce ait été réalisée le 17 septembre revêt une importance particulière puisque Mgr Daigle et Sr Boulay sont décédés respectivement le 17 septembre 1998 et 2018.

Selon Mme Thériault, présidente de l’organisme au cours des 15 dernières années, plusieurs facteurs ont mené à sa fermeture, notamment la diminution des inscriptions, les coûts liés à la main-d’œuvre, et le manque de relève en matière de recrutement de bénévoles, d’enseignants, etc.

«Ça remonte à quelques années, car en 2020, on a décidé de déménager plus près du centre-ville (d’Edmundston) pour nous donner un autre élan. La pandémie est arrivée ce qui a réduit nos activités. L’an dernier, quand on approchait de la période de recrutement on s’est dit : qu’est-ce que l’on fait?»

Pour les membres du groupe, il était clair qu’il aurait été difficile, voire impossible, de poursuivre les activités de l’école de musique. Ils voulaient toutefois conserver la mémoire de Mgr Lionel Daigle et de Soeur Alda Boulay, d’où leur association avec la Fondation Jean-Paul Fortin.

Bien que les P’tits violons de Mgr Lionel Daigle aient vu le jour en 1980, à Saint-Basile, le Père Daigle a commencé à enseigner la musique à Clair, dans le Haut-Madawaska, dans les années 60. Là-bas, il a initié environ 300 jeunes à la musique et au violon.

À sa retraite, en 1980, il demande l’aide de Soeur Boulay afin de l’aider à poursuivre cet enseignement à Edmundston. L’organisme est donc fondé à l’Hôtel-Dieu de Saint-Basile, puis déménage au Centre communautaire Maillet en 2010.

Près de 1000 enfants ont eu la chance de découvrir la musique par l’entremise de ces leçons. «Aussitôt que les petits entraient à la maternelle, il y avait des cours de violon. Ç’a touché beaucoup de monde. Ce n’est pas tout le monde qui a aimé ça, mais il y en a qui ont continué et en ont fait carrière», a indiqué Mme Thériault.

Au fil des ans d’autres organismes, comme Sistema NB, qui avaient la même vocation que les P’tits violons, sont également apparus.

«Ç’a peut-être été un facteur, car on ciblait la même clientèle, mais dans le fond, le Père Daigle, ce qu’il voulait, c’est que la musique soit accessible», a ajouté Christine Thériault.

Notons que l’organisme est actuellement dans un processus de tri de ses archives. Certains instruments ont été vendus, mais ils sont tout de même demeurés dans la région du Nord-Ouest.

«On a toutes sortes de choses. On va les entreposer. C’est sûr que l’on a considéré en envoyer à l’Université de Moncton, campus d’Edmundston. Il y a des discussions à venir pour les archives et ce qui reste.»

Une école de musique et une école de la vie

Sur 1300 jeunes qui ont profité des enseignements de Mgr Daigle et de Sr Boulay, certains ont évidemment été marqués par la présence des P’tits violons dans leur vie.

En plus d’être présidente, Christine Thériault a été membre de l’école de musique pendant une trentaine d’années.

«C’est vraiment spécial et j’en garde de beaux souvenirs. C’est pour ça que depuis plusieurs mois, c’est un peu des montagnes russes pour moi. On se demande toujours si on fait la bonne chose, mais ces souvenirs-là vont rester.»

«Les amitiés, les voyages, juste lire la musique ç’a été des atouts. Je peux dire que j’ai vraiment fait le tour.»

Sylvain Lavoie était l’un de ces anciens élèves qui étaient présents pour la cérémonie.

Pour lui, les P’tits violon de Mgr Daigle était plus qu’une école de musique, mais bien une école de la vie.

«Ça nous a permis de connaître les autres et d’être à l’écoute des autres. Dès l’âge de 10 ans j’étais parti en voyage en France pour jouer de la musique, donc, pour moi ç’a été un éveil à cette francophonie, à cette réalité musicale. C’est vraiment la musique qui m’a éveillé au monde.»

Selon M. Lavoie, son expérience avec les P’tits violons lui a été bien utile dans sa vie personnelle et professionnelle.

«Pour moi, ç’a été un cheminement qui s’est poursuivi. J’ai eu l’occasion d’avoir une école d’enseignement du violon, en français, lorsque j’étais à Fredericton. Ça m’a donné l’occasion de me développer et de développer ma petite entreprise. J’ai développé des compétences, dans le monde des affaires, en francophonie et en musique et tout a commencé ici, avec les P’tits violons.»

Sophie Dupuis est aussi une ancienne élève qui fait carrière dans l’univers de la musique. Elle est d’ailleurs l’une des personnes qui ont profité du travail des P’tits violons, mais aussi de la Fondation Jean-Paul Fortin au cours de ses études.

«Ça remet vraiment en contexte d’où on vient et l’importance des organismes comme ça. Même si c’est dans de petits milieux, ça représente beaucoup pour une foule de gens. Ç’a incité des gens à faire des études en musique et à revenir dans la région par la suite.»