Pour des foyers de soins à échelle humaine

L’assemblée annuelle de l’Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick (AFANB), qui s’est tenue à Caraquet samedi, a réuni une centaine de personnes. Aux termes de la rencontre, son président, Marcel Larocque, s’est entretenu avec l’Acadie Nouvelle des prochains combats qu’il entend mener.

Le rapport «Vieillir dans l’indifférence et l’indignité» sera le principal cheval de bataille de l’AFANB dans les mois à venir, et M. Larocque ne désire pas le voir «tabletté». L’étude en question s’intéresse particulièrement aux conditions parfois difficiles qui rythment le quotidien des aînés en foyers de soins.

«Nous voulons de réels changements dans les foyers de soins, et aussi que les gens puissent rester dans leurs maisons plus longtemps» a martelé M. Larocque.

Il a entre autres insisté sur la nécessité de créer des comités de famille pour dialoguer avec les établissements. Il serait d’autre part favorable à la création de comités régionaux afin de communiquer avec les petits foyers, ce qui garantirait l’anonymat des plaintes.

«On ne veut pas rendre la vie dure aux foyers de soins», a-t-il repris. On veut créer des porte-parole parce que les personnes (les aînés en foyers de soins) ont peur de parler.»

Celles-ci auraient tendance à passer sous silence les mauvais traitements dont elles sont victimes. Malgré tout, certaines situations spécifiques ont été portées à la connaissance de l’AFANB: «Je ne dirai rien, ça va être pire. Dis pas que tu es ma fille (lorsque celle-ci veut communiquer les doléances) parce que c’est moi qui vais « pogner le coup »», etc.

M. Larocque croit que la formation du personnel est un autre enjeu. Il soutient que certains programmes du CCNB devraient être refondus. Dans le cas des préposés aux soins, le programme est d’une durée de deux ans, a-t-il expliqué. Des cours «accélérés» pourraient faciliter l’embauche de nouveau personnel. En outre, il croit que les employés ont besoin d’être ressourcés: côté cuisine, par exemple, «préparer un repas pour trente personnes, ce n’est pas comme préparer un repas pour quatre à la maison.»

Le président de l’AFANB veut aussi que la taille des foyers soit repensée.

«Dans les gros foyers, il est plus difficile d’assurer un lien familial avec les résidents.»

Et il croit que le nouveau projet de la Villa Providence à Shediac, annoncé en juin dernier est un pas dans la bonne direction.Les 190 nouveaux lits seront répartis en plusieurs petits foyers, qui comprendront entre 20 et 30 lits.

«C’est un campus», conçoit-il. Il y voit aussi un concept plus humain, car «dans un foyer de 30 lits, tu peux créer un esprit de famille, mais dans un foyer de 190 personnes t’es juste un numéro.»

L’offre de services ne devrait pas être affectée puisque le même personnel pourra transiter de l’un à l’autre. Et s’il y a éclosion de COVID-19, l’accès aux visiteurs ne sera interdit que dans les foyers affectés.

Le rapport de l’AFANB recommande également une évolution progressive vers un modèle de gestion communautaire. À l’heure actuelle, il existe 471 foyers de soins spéciaux au N.-B., et ils sont tous privés.

Selon M. Larocque, il faut évoluer vers une gestion communautaire, soutenue par des conseils d’administration, et il voudrait voir un moratoire sur le nombre de foyers de soins privés. Ainsi, lorsqu’un foyer privé fermera ses portes, sa licence serait transférée à un organisme à but non lucratif.

Les avantages d’un tel changement devraient être directs et immédiats selon lui.

«S’il y a un profit (dans le cas d’un foyer de soins communautaire) il restera dans le foyer; il sera réinvesti. Le privé lui, il le met dans ses poches.»

L’AFANB, l’organisme a récemment rencontré diverses instances gouvernementales pour lui soumettre ses recommandations.

«On veut parler (à nouveau) avec le gouvernement (du rapport du 15 juin). En attendant, «il n’y a pas d’action.» a déploré M. Larocque qui a conclu avec ironie: «L’accueil est chaleureux, mais les actions sont frileuses.»