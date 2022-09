U de M: des préoccupations à propos de la qualité du français des étudiants et des professeurs

L’Université de Moncton organise trois jours de réflexion sur la qualité du français dans ses trois campus. Les membres de son Sénat académique ont exprimé de fortes préoccupations sur le niveau linguistique des étudiants, mais aussi sur celui des professeurs.

Qu’est-ce qu’un français de qualité? Celui qu’emploient les étudiants et les professeurs de l’Université de Moncton doit-il s’améliorer? Ces questions sont délicates en Acadie, où certains revendiquent leurs parlers locaux et dénoncent l’insécurité linguistique.

Le Sénat académique de l’Université de Moncton (U de M) a donc décidé d’organiser des débats incluant des intervenants variés, en grande partie acadiens: chercheurs, écrivains, poètes, politiciens, représentants d’organismes communautaires, etc.

Les discussions auront lieu sur les trois campus de l’établissement et dureront trois jours au total, selon le président du Conseil de la langue française de l’U de M, Gervais Mbarga. Il précise que leur organisation devrait se terminer d’ici la fin octobre.

Cette annonce tombe bien. Le 16 septembre, lors d’une conférence organisée pour les 35 ans de l’Association des juristes d’expression française du N.-B. (AJEFNB), le premier président de l’organisme a émis de fortes critiques.

Un avocat accuse

«J’ai reçu, il y a environ trois ans, une lettre manuscrite d’une diplômée en droit de l’U de M qui avait été admise au Barreau du Nouveau-Brunswick. Elle contenait 23 fautes d’orthographe», a illustré Maurice Bourque.

L’avocat constate une baisse générale du niveau d’écriture des nouveaux avocats francophones du Nouveau-Brunswick depuis cinq ans.

«Si on n’est pas capable de bien s’exprimer en français dans nos mémoires et nos plaidoiries à l’écrit, il n’y a pas grand avenir pour notre langue. Ce n’est pas les anglophones qui vont se forcer à apprendre le chiac et le brayon», s’est-il exclamé.

Celui qui a reçu son baccalauréat de droit en 1976, estime que les dialectes locaux sont bons pour le folklore, les arts et les conversations orales, non pour les documents administratifs et judiciaires. Il pense que les écoles primaires et secondaires consacrent beaucoup d’efforts à organiser des activités communautaires pour les enfants, mais échouent à transmettre les règles du français standard.

«Trop souvent, on fait ramasser aux élèves des papiers pour des campagnes de nettoyage, Greenpeace, etc., s’est moqué l’homme originaire d’Edmundston. Mais on oublie la base. Donnez-leur une page d’Alphonse Daudet en dictée. Combien va-t-il y avoir de fautes? Pas de « s » au pluriel, pas d’accord du participe passé… c’est scandaleux!»

M. Bourque a demandé à l’AJEFNB d’effectuer des démarches auprès de la Faculté de droit de l’U de M pour qu’elle impose un cours de grammaire obligatoire de 60 heures en première année, à repasser durant la seconde année en cas d’échec.

«Si les avocats admis au Barreau sont incapables de s’exprimer correctement en français et qu’ils le sentent, ils vont se tourner vers l’anglais et la langue de Molière disparaîtra du droit au Nouveau-Brunswick, craint-il. Ça se voit déjà!»

Les étudiants qui veulent intégrer la Faculté de droit de l’U de M doivent avoir un baccalauréat et répondre à des exigences linguistiques. Selon les résultats de leur évaluation, ils doivent suivre différents cours. Mais les exigences suffisent-elles?

Des professeurs s’inquiètent

«Au programme d’information–communication, les étudiants ont l’obligation de suivre des cours de grammaire et d’obtenir la note B au minimum, affirme M. Mbarga. Nous allons même ajouter des cours de grammaire avancée obligatoires.»

Le directeur du programme a constaté la dégradation du niveau de français de ses étudiants en mai 2021, pendant une réunion du Sénat académique de l’U de M.

«Quand on regarde les examens et les rapports de nos étudiants, j’avoue que c’est comme si ces gens n’étaient même pas francophones, a lâché à cette occasion le professeur à l’école de foresterie, Lacina Coulibaly. Chaque mot est écrit avec une faute. Et ça, ce sont les éducateurs demain. Je pense que c’est quelque chose qui est très, très lourd de conséquences.»

«Certains profs ont aussi des difficultés, a rétorqué l’étudiant de deuxième cycle, Francis Bourgoin. Il va falloir s’assurer que nos professeurs écrivent correctement, parce que des notes au tableau bourrées de fautes, ça ne donne pas un bon exemple.»

Insécurité linguistique

La professeure d’anglais, Mona-Luiza Ungureanu, a relativisé les difficultés linguistiques des étudiants de l’U de M en qualifiant le français standard de dialecte.

«Mes étudiants sont convaincus que notre français n’est pas bon, a-t-elle déploré. [Pourtant], c’est fort probable qu’ils parlent très bien l’acadien. Peut-être qu’on devrait penser aux manières de rendre ce français standard en Acadie. C’est correct de dire «y mangeons». Moi je ne vais jamais corriger un étudiant faisant ça.»

La professeure retraitée, Jeanne d’Arc Gaudet, a objecté que les étudiants acadiens sont capables de progresser en apprenant et en s’inspirant de modèles.

«Je connais toutes les études sur l’insécurité linguistique, j’ai moi-même fait de la recherche sur cette question-là, a dit la femme originaire du comté de Kent. Je ne dis pas qu’il faut amener nos étudiants à un niveau de langue standard, mais qu’on peut leur faire transcender des niveaux de langue. Je crois qu’il s’agit d’un enjeu dont tout le monde doit se préoccuper.»

Mme Gaudet a souligné que ces conversations ont déjà eu lieu à l’U de M. En 2013, le professeur de sciences, Marc-André Villard, s’est par exemple désolé de voir des étudiants recevoir leur diplôme alors que la qualité de leur français était douteuse.

Ces préoccupations dureront peut-être encore longtemps. Seulement 62% des élèves francophones de 2e année à l’école élémentaire atteignent le niveau attendu en lecture à haute voix. En 2018 – 2019, ce taux était de 75%. L’objectif est de 90% en 2025 – 2026, selon le plan d’éducation de 10 ans publié en 2016.