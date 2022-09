Une victime d’abus sexuels souhaite s’épanouir et aider les autres

Il y a dix ans, alors qu’elle était adolescente, Mylène Thériault a été victime d’abus sexuel. Elle souhaite maintenant aider d’autres personnes ayant vécu les mêmes traumatismes.

La jeune femme originaire de Saint-Léonard s’est lancé dans la création de la plateforme Flourish Survivors. Son objectif: raconter son histoire et offrir des informations afin d’inciter d’autres personnes ayant un passé similaire au sien à reprendre leur vie en main, en plus d’avoir un volet prévention.

«Quand ça m’est arrivé, je n’avais pas vraiment quelqu’un à qui je pouvais aller parler ou m’identifier. Quand j’ai commencé à partager mon histoire, il y a beaucoup de filles qui m’ont envoyé des messages pour me parler de leurs expériences. Elles m’ont dit que je leur ai fait réaliser qu’elles vivaient de l’abus sexuel.»

Pendant de nombreuses années, Mme Thériault avoue qu’elle n’avait pas une conscience complète de ce qui lui était arrivé. Un moment en particulier, vécu l’an dernier, est venu lui faire réaliser plusieurs choses.

«Je suis agente immobilière et, évidemment, mon nom et mes coordonnées sont partout. L’été dernier, j’ai été victime de harcèlement par téléphone. Ç’a été un événement déclencheur qui a fait remonter en surface tous mes traumatismes passés et ça m’a fait réaliser qu’il fallait que j’aille chercher de l’aide.»

De fil en aiguille, Mylène Thériault était résolue à ne plus être une victime, mais bien une survivante.

«Il y a une différence entre être une victime ou une survivante. Être survivante d’un abus sexuel, c’est d’accepter ce qui est arrivé et que tu ne peux rien y changer, mais c’est aussi de prendre cette souffrance-là et de l’utiliser pour venir en aide aux autres.»

Encore là, la peur de ne pas être prise au sérieux a longtemps habité la jeune femme.

«Une de mes plus grosses peurs est que les gens ne me croient pas. Quand tu es victime d’abus sexuel, c’est une des premières choses qui te vient en tête. Cependant, j’ai eu un bon soutien de mes proches ce qui m’a donné de la confiance.»

Sa participation au concours Miss Canada 2022 a aussi été une source d’inspiration qui lui a ajouté une autre dose de confiance dans la poursuite de son projet.

«J’ai parlé aux juges de la plateforme et de mon histoire et j’ai réalisé qu’elles ont pu s’identifier à moi. Ç’a été un bon moment et j’ai réalisé que l’abus sexuel est plus commun que l’on pense, mais on a peur d’en parler.»

Celle qui caresse le rêve de devenir conférencière un jour souhaite aussi que la plateforme Flourish Survivors puisse devenir un endroit où les gens, de façon anonyme ou non, soient à l’aise de raconter leurs histoires d’abus sexuels.

Elle a récemment invité des gens à se manifester afin de participer à une vidéo traitant d’abus sexuel et mental, ainsi que de violence conjugale.

«Je veux laisser la place aux autres pour qu’elles ou ils puissent partager leurs histoires. Ce que j’ai vécu ne correspond pas nécessairement à ce que d’autres ont vécu, donc ce serait important de mettre différentes perspectives.»

Active sur Instagram et Facebook, Mylène Thériault juge qu’elle a la chance d’atteindre un public de tous les âges avec ses publications.

Éventuellement, elle souhaite aussi développer d’autres projets, comme des collectes de fonds afin de venir en aide aux organismes qui travaillent auprès des gens, en particulier des femmes, qui sont victimes d’abus sexuels.

La jeune femme qui habite actuellement dans la région d’Halifax a eu l’occasion de mettre en lumière son histoire et ses projets alors qu’elle a participé au tournage de l’émission 180 qui sera diffusée sur les ondes de TVA.

«Chaque épisode porte sur une personne qui a effectué un virage à 180 degrés dans sa vie. Mon épisode va sortir dans quelques mois. Je parle de mon histoire, d’où je viens, comment j’ai été élevée. Il y a des témoignages de gens qui font partie de ma vie.»

«C’est une belle occasion de m’ouvrir encore plus sur mon public cible.»

Même si elle n’habite plus dans le coin de Saint-Léonard, Mylène Thériault demeure tout de même proche de sa région natale. Elle est notamment l’organisatrice de l’annuel Pageant de Saint-Léonard qui aura lieu le 5 novembre.

«Je vais chez nous assez souvent et j’aimerais revenir m’établir au Nouveau-Brunswick et peut-être dans le coin de Saint-Léonard.»