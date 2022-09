Agressions sexuelles: l’Archidiocèse de Moncton s’entend avec son assureur

L’Archidiocèse de Moncton a conclu une entente avec la compagnie d’assurance Co-operators pour éviter un procès de plusieurs millions de dollars. Les fonds serviront à dédommager les victimes d’agressions sexuelles survenues dans l’Archidiocèse entre 1955 et 1984.

L’Archidiocèse et la compagnie d’assurance sont arrivées à cette entente à l’issue de deux jours de médiation en Cour du Banc du Roi, à Moncton.

Les détails de l’entente sont confidentiels, mais les fonds serviront à dédommager des victimes de prêtres agresseurs.

Un procès était prévu en octobre, mais allait être reportée en raison d’un manque de juges, selon une déclaration envoyée aux médias par l’Archidiocèse.

«Le règlement conclu comprend un certain compromis, mais il offre une certitude immédiate.»

L’Archidiocèse a établi un processus de conciliation géré par l’ancien juge de la Cour suprême, Michel Bastarache, pour indemniser les victimes de prêtres catholiques, dont le père Camille Léger.

Certaines victimes ont toutefois réclamé des indemnisations indépendantes de ce processus.

La compagnie d’assurance refusait de payer l’Archidiocèse. Or, certaines des demandes d’indemnisation qui ne faisaient pas partie du processus Bastarache étaient conditionnelles à l’obtention de l’argent de Co-operators, selon l’avocat Brian Murphy, qui représente neuf victimes de prêtres agresseurs.

Il affirme que cette nouvelle offre un peu de soulagement à ses clients qui ont vécu «des choses épouvantables».

Selon le communiqué, l’Archidiocèse a mis en œuvre des procédures pour que de telles agressions ne se reproduisent plus.

«Nous regrettons tous les torts causés aux victimes et reconnaissons leur patience», fait savoir l’archevêque.

«Le montant d’argent ne sera jamais suffisant pour retrouver leur vie (…) d’avant les actions de ces prêtres et de l’église», insiste Brian Murphy.

L’avocat trouve toutefois encourageant que l’Archidiocèse ait mis en place des mesures pour empêcher ce genre d’agression à l’avenir.

Un avocat s’insurge contre les délais

«Au cours des prochains mois, l’Archidiocèse procédera à un calcul final des montants dus en vertu des règlements et de ses actifs disponibles et fera tous les efforts pour résoudre les accords d’indemnisation», peut-on lire dans le communiqué.

L’avocat Robert Talach, qui représente également plusieurs victimes, estime que cela ne devrait pas être une question de mois, mais plutôt de semaines.

Certaines victimes ont dénoncé les crimes des prêtres agresseurs il y a déjà dix ans, et voilà maintenant sept ans que certaines ententes d’indemnisation provisoires ont été conclues avec l’Archidiocèse, d’après M. Talach.

Les procédures se sont déjà étirées pendant trop longtemps, selon lui.

«Est-ce qu’ils attendent qu’une autre victime meure? Ça a été l’affaire la plus longue et la plus dégoûtante que je n’ai jamais vue. (…) Les victimes meurent comme les feuilles tombent d’un arbre. J’ai deux clients qui sont décédés pendant qu’on attendait», s’indigne l’avocat.

Il affirme que toutes les victimes devraient être indemnisées avant Noël au plus tard, et qu’elles devraient idéalement l’être bien avant cela.

Selon lui, il est anormal que ce processus prenne des mois. Il estime que l’Archidiocèse aurait dû avoir un plan en place pour indemniser les victimes dès la conclusion d’une entente avec Co-operators.

«Surtout pour les ententes où on avait discuté d’un chiffre et où il y avait une entente provisoire sur un montant. Je ne vois pas pourquoi il y a un délai.»

Il critique également le peu d’informations reçu par les avocats au sujet de cette entente. La clause de confidentialité ne devrait pas empêcher les avocats d’obtenir de l’information, selon lui.

L’Archidiocèse indique dans sa déclaration qu’il ne fera aucun autre commentaire.

La compagnie d’assurance Co-operators a également refusé de commenter la nouvelle.