Décès sur les terres d’Irving: l’enquête du coroner se met en branle à Edmundston

L’enquête du coroner sur le décès de Camille Cayouette, ce camionneur qui est décédé à la suite d’un accident de travail le 2 janvier 201, a débuté mardi matin.

La coroner qui préside l’enquête, Marilyne Paradis, a indiqué d’entrée de jeu aux membres du jury que l’objectif de cette audience qui doit se dérouler du 20 au 22 septembre, n’est pas de faire le procès de quiconque, mais bien d’en savoir un peu plus sur les circonstances entourant l’accident, afin d’apporter des recommandations afin de prévenir des incidents semblables à l’avenir.

M. Cayouette était un camionneur à l’emploi de l’entreprise Dubé Trucking. Embauché environ deux mois avant l’accident qui lui a coûté la vie, il transportait du bois sur les terres de la compagnie J.D. Irving, dans les régions du Madawaska et du Restigouche-Ouest.

Selon la mise en contexte de la coroner, l’homme a perdu le contrôle de son camion lorsqu’il a entrepris la descente de la colline Marceau, l’une des routes en forêt se situant sur les terres privées de JDI. Son décès a été confirmé peu de temps après.

Plusieurs témoins de l’incident, de près ou de loin, ont été interrogés par le procureur de la Couronne Me Charles Couturier, sous l’écoute attentive de la coroner et des membres du jury.

Le propriétaire de l’entreprise de camionnage, Éric Dubé, des opérateurs de déneigeuse, des camionneurs et d’autres intervenants ont été appelés à la barre afin de livrer leur version des faits et de fournir des informations pouvant guider le jury dans leurs futures recommandations.

Selon M. Dubé, Camille Cayouette était un ami et un camionneur expérimenté. Il a toutefois tenu à dire lors de son témoignage que le type d’emploi qu’il pratiquait au moment de son décès était très dangereux, étant donné que les camionneurs doivent emprunter des routes en pleine forêt, souvent étroites et qui sont parfois glacées au cours de la période hivernale.

Il a aussi ajouté qu’ils étaient à la merci des conditions météorologiques qui varient souvent au cours de la période hivernale, et ce, malgré la présence de déneigeuses et de niveleuses qui s’occupent d’offrir le chemin le plus sécuritaire possible aux camionneurs.

Éric Dubé a aussi confirmé que ce genre de camion lourd – uniquement utilisé pour des activités de transport de bois en terrains boisés, en direction des usines de Saint-Léonard et de Veneer – n’était pas dans l’obligation d’être inspecté par le gouvernement.

Il a ajouté que l’entreprise se charge elle-même de l’inspection et de l’entretien régulier des camions et avait pris l’habitude de poser des clous sur les pneus des camions avant l’arrivée de la neige.

Même s’il estime que peu de choses ont changé dans les opérations depuis le décès de M. Cayouette, M. Dubé soutient qu’il répète souvent à ses camionneurs de ne pas s’aventurer sur une route s’ils ne sont pas à l’aise de conduire dans certaines conditions.

Des camionneurs, qui circulaient dans les environs quelques heures avant l’accident de Camille Cayouette, ont raconté qu’une portion de la route, notamment dans une fourche menant au chemin Marceau, était devenue plus risquée.

Un des camionneurs, Guillaume St-Amand, a même indiqué que son camion avait effectué une glissade à cet endroit. Il avait toutefois pu reprendre le contrôle de son véhicule.

Selon divers témoignages, en raison d’autres travaux dans les environs et de la distance que devait parcourir la machinerie adéquate pour corriger la situation, leurs opérateurs n’avaient pas été en mesure de se rendre à l’endroit problématique avant que le triste incident ne survienne.

Cependant, aucun conducteur de camion n’a indiqué qu’il était obligé de se rendre dans un endroit s’il semblait dangereux. Selon certains témoins, il existe toujours un plan de rechange dans de telles circonstances.

L’enquête se poursuivra mercredi alors que d’autres témoins se présenteront devant la coroner et le jury.