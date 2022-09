Eel River Dundee conserve son plan de collecte des déchets jusqu’à la fin de l’année

La municipalité d’Eel River Dundee entend prolonger jusqu’à la fin de l’année son projet-pilote en matière de cueillette des matières recyclables.

Comme certaines de ses consœurs ailleurs au Restigouche et en province, la municipalité d’Eel River Dundee a effectué un changement à son horaire de collecte des matières recyclables durant la période estivale. Jusque-là en alternance régulière (chaque semaine) avec celui de la collecte des ordures, le conseil a opté pour une formule trois pour un, soit trois semaines de collecte des déchets pour une semaine de recyclage. Ce changement était initialement prévu pour la période estivale seulement. Il visait à répondre à la demande de nombreux citoyens qui se plaignaient des fortes odeurs des ordures qui n’étaient ramassées qu’une fois toutes les deux semaines.

Mais voilà, le conseil a décidé de prolonger cet essai jusqu’à la fin de l’année.

«Je suis convaincu que le recyclage est un succès, car on voit de plus en plus de poubelles bleues au chemin. Toutefois, les gens demandent que l’on continue de ramasser plus régulièrement les déchets domestiques. Avec les quantités de recyclables qu’on récolte actuellement, on croit pouvoir se permettre de ramasser le recyclage qu’une fois aux trois semaines», indique le maire de l’endroit, Mario Pelletier, notant espérer voir la tendance du recyclage continuer de prendre de l’ampleur.

Comme ses confrères maires toutefois, celui-ci s’interroge à savoir si les citoyens respectent bien les règles en matière de contenu lors des périodes de recyclage. Des rapports indiquent qu’encore trop de déchets sont incorporés aux matières recyclables. Du coup, il étudie la possibilité de serrer la vis aux mauvais utilisateurs.

On pense, par exemple, de vérifier aléatoirement certains conteneurs lors de la collecte des recyclables. Advenant qu’on y retrouve des déchets domestiques, celui-ci pourrait ne pas être ramassé. Un billet laissé sur place indiquerait alors à son propriétaire la raison du rejet.

«C’est une question de bien informer les gens afin qu’ils soient au courant des politiques, mais il faut aussi qu’ils les suivent par la suite», indique-t-il.

À la Commission des services régionaux du Restigouche, on confirme d’ailleurs toujours composer avec un problème de qualité au niveau du recyclage.

«On espérait que le fait que plusieurs municipalités effectuent davantage de collectes d’ordures ménagères que de recyclage durant l’été (comme Eel River Dundee) augmenterait la qualité de nos produits. Mais ce n’est pas le cas. On retrouve toujours trop de déchets dans nos conteneurs à recyclage. Il faut continuer de sensibiliser les gens, les remettre sur la bonne voie, car avant la COVID-19, notre contenu était meilleur qu’en ce moment», dit la directrice générale de la CSR-Restigouche, Betty-Ann Fortin.

Celle-ci note par ailleurs que la quantité de matières recyclées se porte bien. Le problème se situe bel et bien au niveau de la qualité. Mme Fortin soutient toutefois ne pas savoir si le problème est plus aigu dans certaines municipalités que d’autres puisqu’aucune statistique en ce sens n’est comptabilisée.