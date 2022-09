Le marché Green Pig de Salisbury dévasté par un incendie

Le Green Pig Country Market, une attraction bien connue à l’ouest de Moncton, a été la proie des flammes lundi soir. Les dommages sont importants.

Le Service d’incendie de Salisbury a été alerté de la présence d’une épaisse fumée peu avant 20h, le long du chemin Fredericton.

«Le feu venait de l’arrière du bâtiment, il s’est propagé dans le magasin au moment où nous sommes arrivés. Le toit s’est enflammé et s’est effondré», rapporte le chef pompier Bradley MacLeod.

Des brigades de Petitcodiac, Havelock, Elgin, Moncton et Riverview sont venues leur prêter main forte. Au total, une vingtaine de véhicules et près de 70 pompiers ont été déployés.

L’incendie a pu être maîtrisé vers 22h30 et l’intervention s’est poursuivie jusqu’à minuit.

Lorsque l’Acadie Nouvelle s’est rendue sur le lieu du sinistre mercredi matin, la structure extérieure était encore debout mais l’intérieur a été ravagé par les flammes.

«Il s’agit probablement d’une perte totale, estime le chef pompier. Le nouveau café est encore debout mais les surfaces sont sévèrement carbonisées, les murs et le toit du magasin ont disparu. La boulangerie et les bureaux ont subi des dommages importants.»

Situé aux abords de l’autoroute Transcanadienne, le marché attirait des visiteurs de toute la région. Connu pour son énorme labyrinthe de maïs, apprécié pour son café et sa boulangerie, ce lieu de rassemblement servait aussi à l’organisation d’événements comme le Sunflower Festival.

«C’est une perte énorme pour la communauté, le marché est un lieu emblématique du village», soupire Bradley MacLeod. «Heureusement, le labyrinthe est intact, on espère qu’ils pourront y organiser des activités cet automne.»

Une équipe du prévôt des incendies était sur place mardi matin et commençait son enquête. L’origine de l’incendie n’est pas connue pour le moment.

Le maire du village Rob Campbell, déplore la perte d’un «moteur économique», mais est convaincu que ses concitoyens feront preuve de solidarité pour aider l’entreprise familiale à «recoller les morceaux».

Le propriétaire du marché, Dawn Beckwith, a communiqué sa peine, mais aussi son optimisme, sur la page Facebook du commerce. «Ce fut une longue et triste nuit. Personne n’a été blessé et c’est le principal», écrit-il. «À mes employés, je vous aime tous. Nous reviendrons plus fort!»