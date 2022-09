Nouveaux contrats de collectes de déchets dans la région de Kent

La Commission de services régionaux de Kent (CSRK) a attribué quatre nouveaux contrats de collecte de déchets pour l’année 2023 lors de sa réunion du conseil d’administration tenue le 15 septembre à Richibucto.

«Vous vous rappelez qu’à la dernière réunion, vous aviez voté pour aller dans un nouveau modèle de collecte de gros déchets, et aussi on avait des contrats de collecte qui étaient à échéance», a expliqué le directeur général de la CSRK, Paul Lang, lors de la rencontre avec les maires et présidents des DSL de la région.

La CSRK avait établi un processus d’appels d’offres publics pour trois territoires de collecte, ainsi qu’un autre attribué aux déchets encombrants.

Trois entreprises avaient soumissionné sur les nouveaux contrats qui ont été accordés pour des périodes de quatre ans. Il a été résolu que la CSRK accorde un contrat à Fero Waste and Recycling de Moncton au montant de 1 494 908$ pour le territoire désigné sous le nom de «K2», soit la région comprenant Bouctouche et Sainte-Marie-de-Kent.

Dans le territoire K3, couvrant Rexton, Richibucto et le long de la rivière Richibucto, les services de Fero Waste and Recycling ont été retenus pour la somme de 1 591 371$.

Pour ce qui est du secteur K4, comprenant Saint-Paul, Harcourt, la région de Rogersville et Acadieville, McAction Enterprise de Sainte-Marie-de-Kent a décroché ce contrat pour le montant de 1 779 956$.

Dans le cas désigné sous le nom de K6, qui représente un nouveau modèle pour ramasser les déchets encombrants, le contrat a été accordé à Fero Waste and Recycling pour la somme de 1 350 297$.

«C’est un nouveau contrat qu’on a développé, a précisé le directeur général de la CSRK. Actuellement la collecte de déchets encombrants se fait trois fois par an. Maintenant à partir de l’année prochaine, ce sera fait sur appel. Le territoire est divisé en six, on rattache nos communautés rurales à nos communautés incorporées, et toutes les six semaines il y aura une grosse collecte, plutôt que trois fois par année.»

Ce contrat sera exécuté sur appel. Les gens recevront un horaire et s’ils veulent placer des gros items près du chemin, ils devront communiquer avec la CSRK. «Nous on va fournir cette liste des adresses à l’éboueur qui saura exactement où aller», a indiqué Paul Lang.

Une des raisons évoquées par la CSRK pour procéder ainsi, c’est qu’ils ont constaté cet été que des déchets encombrants avaient été placés en bordure de route pour de très longues périodes. Essentiellement, le directeur général de la CSRK croit que cette situation est attribuable au manque de main-d’œuvre chez les entreprises de collecte de déchets.

«Les éboueurs embauchent des employés temporaires. Malheureusement ce n’est pas tout le monde qui veut ramasser des poubelles, a admis Paul Lang. Avec cette approche, le contracteur est responsable d’offrir le service à l’année. Il peut donc embaucher des employés à l’année plutôt qu’à contrat et offrir de meilleurs avantages.»

Le directeur général de la CSRK n’a pas caché le fait que les dépenses relatives aux cueillettes de déchets étaient à la hausse, en raison entre autres du coût du carburant et des ressources humaines.

«On sait tous qu’il y a une pénurie de main-d’œuvre, puis le coût d’embauche pour les éboueurs augmente également», a-t-il commenté, à la suite d’une question de la commissaire Docile Cormier.