Un jeune homme de 24 ans perd la vie sur la route

Un homme de 24 ans, de Mill Cove, près de Sussex, a succombé à des blessures qu’il a subies lors d’une collision survenue la semaine dernière, à Coles Island.

Samedi, vers 15h, la GRC est intervenue après avoir été informée qu’une collision entre une voiture et une camionnette était survenue près de l’intersection de la route 10 et du chemin Bagdad. Le conducteur de la voiture, âgé de 24 ans, a subi des blessures graves, et il a été transporté à l’hôpital. Le passager de la voiture a subi des blessures mineures et a également été transporté à l’hôpital. Le conducteur et seul occupant de la camionnette n’a subi aucune blessure.

Lundi, l’homme de 24 ans a succombé à ses blessures.

La collision se serait produite lorsque le conducteur de la voiture s’est immobilisé soudainement, ce qui a fait en sorte que la camionnette l’a emboutie. La voiture s’est alors renversée dans le fossé.

Une autopsie sera pratiquée pour déterminer la cause exacte du décès de l’homme.