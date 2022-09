Décès d’un camionneur sur les terres d’Irving: la victime est morte en sautant de son camion

L’enquête du coroner en lien avec le décès du camionneur Camille Cayouette, décédé le 2 janvier 2019 à la suite d’un accident de camion lourd, s’est conclue, mercredi, avec les recommandations finales du jury et de la coroner présidant l’audience.

Après avoir entendu plusieurs témoins pendant deux jours, le jury, composé de cinq membres du public, a tout d’abord conclu que M. Cayouette est décédé de manière accidentelle, après avoir subi des blessures graves lorsqu’il a tenté de sauter à l’extérieur de son camion après avoir perdu le contrôle de celui-ci.

Les membres du jury se sont évidemment fiés aux témoignages qui ont eu lieu mardi et mercredi.

Au fil des témoignages, on a appris que la température au cours des jours précédant l’incident a fait en sorte de rendre les conditions routières moins favorables au camionnage sur les terres de la compagnie J.D. Irving, dans le secteur Black Brook.

Selon ces mêmes témoignages, une couche de glace sur la route aurait fait en sorte que Camille Cayouette perde le contrôle de son véhicule. Les derniers mots qu’il a envoyés par voie de radio étaient d’ailleurs en rapport au fait qu’il n’allait pas être en mesure de reprendre le contrôle de son camion hors route à chargement surdimensionnée.

Un rapport de Travail sécuritaire NB a même indiqué que la charge transportée par le camion au moment de l’accident était de 23 000 kg supérieurs à la charge recommandée.

Gary Daneff, un ingénieur légiste appelé à témoigner, a indiqué que selon les données prises de la boîte noire du camion, les quelques premiers mètres du trajet de la victime étaient normaux, jusqu’à ce qu’une accélération anormale se produise et contribue à la perte de contrôle.

Selon le rapport de Travail sécuritaire NB présenté lors de l’enquête, l’homme aurait tenté de sauter hors de son camion avant que celui-ci ne se retrouve dans le fossé. Selon certains témoignages, le corps du défunt a d’ailleurs été retrouvé sur le bord de la route, à au moins une centaine de mètres de l’endroit où son camion a terminé sa course.

Un médecin légiste de Saint-Jean, le Dr Ken Obenson, a confirmé que les multiples blessures graves subies par la victime (fractures, ecchymoses et lacérations un peu partout sur le corps) auraient pu être le résultat d’une telle manœuvre.

Selon de premiers répondants, le décès de l’homme a été constaté sur le lieu même de l’accident, quelques minutes après leur arrivée.

Prenant en compte ces diverses informations, les membres du jury ont partagé cinq recommandations. Les deux premières sont en lien avec la mise en place d’inspections quotidiennes (avant chaque quart de travail) et hebdomadaires rigoureuses. On a également demandé qu’il y ait des travaux d’entretien réguliers et que tout bris soit réparé et documenté.

Dans la troisième recommandation, on demande aux superviseurs en place lors des quarts de travail de s’assurer qu’une route jugée dangereuse soit complètement fermée aux véhicules jusqu’à ce qu’un entretien adéquat soit réalisé.

Dans la quatrième recommandation, on juge qu’une personne désignée doit s’assurer d’avertir tous les camionneurs sur place et ceux qui entreprendront le prochain quart de travail de la fermeture d’une route ou toute autre information pertinente.

Finalement, on a recommandé à J.D. Irving d’ajouter, sur leurs tours de communication, des répéteurs avec la fréquence des premiers répondants afin d’éviter une mauvaise réception.

La coroner Marilyne Paradis a ajouté deux recommandations supplémentaires, soit que tout employé, salarié ou contractuel, conduisant un camion à charge surdimensionné sur des terres privées ou de la Couronne, doivent obligatoirement suivre certaines formations spécifiques dans les deux langues officielles. Certaines devront porter sur la conduite en hiver.

Notons que des représentants de JDI, qui ont eu à témoigner, ont affirmé que des formations de la sorte étaient obligatoires pour les employés de la compagnie, mais facultatives pour les sous-traitants.

On a aussi dévoilé qu’un système GPS, faisant déjà partie de la flotte des véhicules de JDI, était en voie d’être installé dans les camions des entreprises sous-traitantes.

Ce dispositif permet à la compagnie de recevoir plus d’informations sur ce qui se passe dans l’habitacle d’un véhicule au cours de sa conduite. Cela permet notamment d’évaluer les tendances du véhicule et de son conducteur.

Mme Paradis a aussi poursuivi en recommandant que tous les conducteurs de camions à charge surdimensionnée doivent respecter les critères établis par Travail sécuritaire NB avant de conduire ce type de camion lourd.

Les diverses recommandations seront envoyées au coroner en chef du Nouveau-Brunswick. Celui-ci se chargera de les acheminer aux groupes qui pourraient être concernés par ce type de situation.