Joseph Lanteigne briguera la mairie de Rivière-du-Nord

Le maire de Saint-Léolin Joseph Lanteigne va poser sa candidature pour la mairie de la nouvelle entité Rivière-du-Nord.

Ayant été maire du village de Saint-Léolin de 2001 à 2012 et de nouveau au poste depuis 2021, Joseph Lanteigne nous a fait savoir qu’il envisage de poser sa candidature pour devenir maire de la nouvelle entité Rivière-du-Nord, regroupant les municipalités de Grande-Anse, Bertrand, Maisonnette et Saint-Léolin, ainsi que les DSL avoisinantes de New Bandon, Anse-Bleue, Poirier et Dugas. Cette nouvelle population sera de 3532 habitants.

La formation et l’organisation de cette nouvelle entité est ce qui a intéressé Joseph Lanteigne à se présenter. «Pour moi, c’était un grand défi et ça m’intéresse grandement, a-t-il affirmé. Cette entité, c’est un beau regroupement.»

Son programme se concentrera principalement sur l’importance de bien structurer et organiser le regroupement des quatre municipalités et des quatre DSL.

Il compte poursuivre le travail déjà établi par les municipalités et de réviser le plan quinquennal de la région afin d’assurer le bon fonctionnement de l’entité.

«L’entité Rivière-du-Nord est une belle communauté. Ces municipalités ont un grand potentiel et il faudra travailler à développer des projets et des programmes qui peuvent être bénéfiques.»

L’important pour Joseph Lanteigne, c’est de réunir la nouvelle population de Rivière-du-Nord pour qu’elle puisse bien vivre ensemble.

«Je suis quelqu’un de rassembleur et je crois que l’on va être une belle entité. Mon slogan, c’est «Ensemble». Ça veut dire travailler ensemble et pour l’ensemble de la Rivière-du-Nord. Ensemble, on va arriver à faire de belles choses.»

La campagne n’a pas encore commencé officiellement, mais Joseph Lanteigne commence à faire part de sa candidature dans les alentours.