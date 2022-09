L’inflation ralentit légèrement au Nouveau-Brunswick

Au Nouveau-Brunswick, les prix à la consommation ont baissé de 0,2 % d’un mois à l’autre en août. Ce déclin, le plus marqué depuis avril 2020, a fait reculer le taux d’inflation annuel à 7,4 %, alors qu’il était de 8.0 % en juillet.

L’inflation y demeure plus élevée qu’à l’échelle nationale (7%), nous apprend Statistique Canada dans son dernier rapport sur l’indice des prix à la consommation.

L’inflation annuelle au pays recule pour la deuxième fois en deux mois depuis le sommet de 8,1 % atteint en juin dernier. L’agence fédérale indique que ce ralentissement est principalement attribuable à la baisse des prix de l’essence qui ont reculé de 9,6 % en août comparativement à juillet.

La croissance des prix des transports (+10,3 %) et du logement (+6,6 %) s’est fait également moins forte.

Il s’agit d’ailleurs du premier mois où l’indice des prix sans l’essence affiche un ralentissement d’une année à l’autre depuis juin 2021. Randall Bartlett, directeur principal chez Desjardins, note que ce portrait plutôt positif vient «tempérer quelque peu les craintes de voir s’ancrer les hausses de prix».

En revanche, la croissance mensuelle du prix des aliments s’est accélérée, progressant de 0,8 % en août, ce qui a fait grimper la facture d’épicerie à une vitesse jamais vue depuis 1981.

D’une année à l’autre, les Canadiens ont payé plus pour la viande (+6,5 %), les produits laitiers (+7,0 %), les produits de boulangerie (+15,4 %), les fruits frais (+13,2 %), les boissons non alcoolisées (+14,1 %), les condiments, les épices et les vinaigres (+17,2 %), le sucre et les confiseries (+11,3 %) ainsi que le poisson, les fruits de mer et les autres produits de la mer (+8,7 %).

«L’approvisionnement alimentaire a continué d’être influencé par de multiples facteurs, dont les conditions météorologiques extrêmes, l’augmentation du coût des intrants, l’invasion de l’Ukraine par la Russie et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement», note Statistique Canada.

Le salaire horaire moyen des employés, lui, n’a augmenté de 5,4 % d’une année à l’autre en août. Même si le pouvoir d’achat des Canadiens a diminué, l’écart a été moins prononcé qu’en juillet, précise l’agence fédérale.

Ces résultats seront examinés de près par la Banque du Canada qui a, plus tôt ce mois-ci, relevé son taux directeur pour la cinquième fois cette année, le portant ainsi à 3,25 %.

Cela se répercutera aussi bien sur les prêts hypothécaires à taux variable, que sur les prêts automobiles, les cartes de crédit, les marges de crédit ou certains prêts étudiants. En rendant les emprunts plus coûteux, l’institution entend freiner la consommation et l’investissement, et donc la demande, dans l’espoir de réduire la pression sur les chaînes de production et de freiner la hausse des prix.

L’économiste Randall Bartlett s’attend à ce que la Banque du Canada continue dans cette voie. «Nous pensons qu’elle maintiendra la ligne dure lors du prochain discours du sous-gouverneur Paul Beaudry, et qu’une hausse de taux de 50 points de base en octobre est le scénario le plus probable», avance-t-il.

«La suite est plus incertaine. Après des données sur l’inflation américaine ayant surpris la semaine dernière, nous pensons qu’il est trop tôt pour que la Banque du Canada crie ‘’mission accomplie’’. Mais comme les secteurs sensibles aux taux d’intérêt ralentissent rapidement et que l’emploi s’est contracté ces derniers mois, une décélération soutenue de la croissance des prix pourrait l’inciter à prendre une pause prolongée après l’annonce d’octobre.»