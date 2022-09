Ouragan Fiona: la menace se précise

Le Centre canadien de prévisions des ouragans (CCPO) continue de surveiller de près l’ouragan Fiona, qui poursuit sa route destructrice tout droit en direction des provinces de l’Atlantique.

Le Centre national des ouragans, qui se trouve à Miami, a indiqué mercredi matin que Fiona a été relevé à la catégorie 4 sur l’échelle de Saffir-Simpson, qui classe l’intensité des cyclones tropicaux.

«L’ouragan Fiona devrait occasionner des conditions météorologiques dangereuses plus tard cette semaine», a souligné Environnement Canada qui multipliait mercredi les bulletins météorologiques spéciaux et les bulletins d’information sur les cyclones tropicaux.

L’agence fédérale a indiqué que les effets de la tempête devraient commencer à se faire sentir au Nouveau-Brunswick à partir de jeudi soir et perdurer jusqu’à dimanche matin.

Environnement Canada a précisé la menace qui pèse sur la province en faisant état de dangers potentiels comme des rafales de vent violentes et destructrices, des très hautes vagues et importante onde de tempête ainsi que de la pluie très intense.

«L’ouragan Fiona devrait devenir une puissante tempête post-tropicale sur le Canada Atlantique en fin de semaine», peut-on lire dans le plus récent bulletin émis par l’agence environnementale.

Environnement Canada a ajouté que Fiona devrait fusionner avec un creux et devenir un cyclone post-tropical de force ouragan samedi et qu’ils occasionneront ensemble une très forte pluie dès jeudi.

Des inondations et des routes emportées par les eaux dans certains secteurs sont à prévoir, tout comme des pannes d’électricité prolongées ainsi que des dommages structurels.

Toujours selon Environnement Canada, des vents soufflant en rafales fortes à violentes devraient commencer à toucher la région dans la nuit de vendredi à samedi. Les vents les plus forts sont attendus samedi.

Au Nouveau-Brunswick, la tempête devrait affecter la région Chaleur, le comté de Kent, Miramichi et sa région, Moncton et le sud-est du Nouveau-Brunswick, le parc national Kouchibouguac, la Péninsule acadienne et la région de Saint-Jean qui s’est ajoutée à la longue liste des secteurs qui seront touchés par les restes de l’ouragan Fiona.