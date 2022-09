Deux adolescentes portées disparues à Riverview

La GRC sollicite l’aide du public pour retrouver deux adolescentes de Riverview.

Aleah Manson et Tallica Babineau ont été vues pour la dernière fois le 21 septembre, vers 21h, près d’une résidence du chemin Holly. Leur disparition a été signalée à la police le 22 septembre. On croit qu’elles sont ensemble.

Aleah Manson, 15 ans, mesure environ 162 cm (5 pi 4 po) et pèse environ 40 kg (88 livres). Elle a les cheveux noirs et les yeux bleus. La dernière fois qu’on l’a vue, elle portait un manteau à fermeture éclair, un pantalon en molleton gris et des chaussures de sport blanches et mauves, et elle avait un sac à dos noir.

Tallica Babineau, 14 ans, mesure environ 170 cm (5 pi 7 po) et pèse environ 49 kg (110 livres). Elle a les cheveux et les yeux bruns. La dernière fois qu’on l’a vue, elle portait un chandail à capuchon noir, un pantalon en molleton gris et des chaussures de sport noires et blanches, et elle avait un sac à dos noir.

Si vous croyez savoir où se trouvent Aleah Manson et Tallica Babineau, veuillez communiquer avec le Service régional de Codiac au 506-857-2400.