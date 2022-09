Un enfant meurt dans un incendie à Miramichi

Un enfant a été découvert dans les décombres d’une maison ravagée par les flammes, dans la nuit de mercredi à jeudi.

Vers 1h du matin, les pompiers ont répondu à un appel concernant un incendie dans une résidence du sud-est de la ville.

Une fois le feu maîtrisé, les services d’urgence sont entrés dans la maison et ont localisé un jeune qui a été déclaré décédé sur les lieux.

La cause de l’incendie n’a pas encore été déterminée et fait l’objet d’une enquête conjointe par le bureau provincial du commissaire des incendies, le service d’incendie de Miramichi et la force policière de Miramichi.

L’identité de la victime n’est pas divulguée pour le moment afin de permettre d’informer tous les membres de sa famille.