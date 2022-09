Une femme de Bouctouche accusée de vol à main armée

Une femme de 28 ans de Bouctouche a été accusée à la suite d’un vol à main armée survenu dans la localité.

Le 14 septembre, vers 4h, des policiers se sont rendus dans une station‑service du boulevard Irving, à Bouctouche, où un vol à main armée est survenu.

Une femme est entrée dans le commerce et a exigé que l’employé lui remette de l’argent. Elle a quitté les lieux avec une somme non divulguée et de la marchandise. Personne n’a été blessé.

Pendant l’enquête, la police a été en mesure de déterminer que la suspecte était une femme de 28 ans de la localité. Elle a été localisée et arrêtée sans incident le 16 septembre.

Les 17 et 20 septembre, Raini Jackie August King‑Green a comparu en cour provinciale à Moncton, où elle a fait face à des accusations de vol qualifié; de port d’une arme dissimulée; de port d’un déguisement dans un dessein criminel et de trafic de biens criminellement obtenus de moins de 5000 $.

La femme a été placée en détention et elle doit comparaître de nouveau le 26 septembre.