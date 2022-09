Carte électorale: Saint-Quentin demande à être rattachée au Madawaska

S’il n’en tenait qu’au conseil municipal de Saint-Quentin, la Ville ferait prochainement partie de la circonscription de Victoria-la-Vallée plutôt que de celle de Restigouche-Ouest.

Dans un mémoire déposé récemment à la Commission des délimitations des circonscriptions électorales, le conseil municipal de Saint-Quentin a demandé un redécoupage afin d’être représenté par un député du Madawaska.

Selon la mairesse de Saint-Quentin, Nicole Somers, ce choix n’est nullement un désaveu de sa localité envers le Restigouche.

«Nous sommes et nous ferons toujours partie du Restigouche, on ne coupe aucun lien avec la région», précise-t-elle en entrée de jeu, avouant que le sujet est délicat.

Celle-ci soutient que la suggestion faite à la commission est plutôt basée sur la réalité actuelle des Commissions de services régionaux. Sa municipalité siège à la Commission de services régionaux du Nord-Ouest et non à celle du Restigouche.

«Le mandat de la CSRNO est de faire du développement régional. Et quand vient le temps de rencontrer nos représentants politiques, le nôtre (le député de Restigouche-Ouest) est rarement à la table. Les discussions ont lieu de l’autre côté, au Madawaska, et non pas ici», indique Mme Somers, qui croit que sa communauté pourrait être mieux desservie avec un député établi dans le territoire de la CSRNO.

La circonscription de Restigouche-Ouest est passablement grande. Elle débute à l’ouest avec Saint-Quentin, passe par Atholville (Restigouche-Centre) et se rend jusqu’à Balmoral (Restigouche-Est). Son député se retrouve effectivement avec deux CSR sur son territoire.

Le député en question, c’est le libéral Gilles LePage. Celui-ci craint les conséquences d’un éventuel départ de Saint-Quentin de sa circonscription.

«Ça viendrait morceler encore une fois le Restigouche», indique-t-il

Il note que ce départ pourrait signifier un redécoupage, ce qui risque d’entraîner la perte d’un député au Restigouche.

«Les conséquences risqueraient donc d’être très néfastes pour le poids politique du Restigouche en entier à l’Assemblée législative. Ça affaiblirait davantage la région et on n’a vraiment pas besoin de ça en ce moment, on a besoin de toutes les voix disponibles pour faire avancer les dossiers», maintient le député, convaincu que Saint-Quentin ne gagnerait rien de plus avec une représentation du nord-ouest.

Président du DSL de Saint-Quentin, Alain Martel déplore également cette volonté de la Ville voisine, surtout que d’ici peu, ceux-ci ne formeront qu’un en raison de la réforme municipale.

«Dans quelques mois, la Ville, ce sera nous également. Je n’étais pas du tout au courant de cette présentation et je ne vois pas en quoi se lier davantage avec le Madawaska nous sera plus utile qu’avec le reste de notre région, le Restigouche», dit-il.

Celui-ci avoue d’ailleurs ne pas comprendre comment il se fait que Saint-Quentin et Kedgwick ne soient pas assis à la même table, dans la même commission de services régionaux.

«On partage les mêmes enjeux, les mêmes défis, le même territoire. C’est étrange que les deux soient à dix minutes l’une de l’autre, mais que Saint-Quentin soit dans la CSR du Nord-Ouest et Kedgwick dans celle du Restigouche. On dirait qu’on fait exprès pour ne jamais être à la même table, pour ne jamais travailler ensemble alors que c’est ensemble que l’on doit faire du développement régional. Et maintenant, on voudrait en plus ne plus être dans la même circonscription électorale? Ça ne fait aucun sens», fustige le politicien.

Rappelons qu’il y a quelques semaines, la CSR-Restigouche avait indiqué être favorable au maintien de la représentation actuelle sur son territoire en matière de députation provinciale.