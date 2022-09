Edmundston sonde ses citoyens au sujet de la qualité de ses services

La Ville d’Edmundston sondera plusieurs de ses citoyennes et citoyens au cours des prochaines semaines afin d’obtenir leurs commentaires au sujet des services offerts au sein de la municipalité.

C’est un échantillon d’environ 500 personnes réparties dans tous les secteurs de la ville qui pourraient recevoir un appel téléphonique d’une firme de sondage.

Les questions du sondage portent sur chaque service, soit l’entretien des routes; la collecte des ordures et le recyclage; les activités sportives, culturelles, artistiques, communautaires; la sécurité; la prévention des incendies; les communications; le sentiment de sécurité).

Cette procédure servira également à valider certaines décisions qui ont été prises par la Ville au fil des années.

Selon la Municipalité, le dernier sondage de cette envergure remonte à 2002.

Le maire d’Edmundston, Éric Marquis, a indiqué que cette idée est l’un des points centraux ayant été apportés dans le cadre de la nouvelle planification stratégique de la municipalité.

«On a besoin d’avoir une idée du niveau d’appréciation que les citoyennes et citoyens d’Edmundston ont par rapport aux services qu’on leur offre. Les données que l’on avait 20 ans passées ne sont plus d’actualité. Les réalités ont changé. Il faut donc avoir de l’information fraîche qui va nous permettre d’ajouter à notre planification et nous aider à déterminer si de nouvelles actions doivent être prises et que l’on n’avait peut-être pas réalisées avant», a-t-il expliqué.

Le sondage sera réalisé entre le 21 septembre et le début octobre. Les numéros de téléphone des répondants sont choisis au hasard et l’identité des répondants n’est pas divulguée à la Municipalité.

«On vient de sortir d’une période de deux années ou ç’a été difficile pour plusieurs. Un sondage comme ça va nous donner une meilleure idée de ce que les gens pensent de la Ville d’Edmundston et de ce que l’on peut faire pour la rendre encore meilleure.»

Les résultats de ce sondage d’envergure devraient être connus à la fin octobre, alors que la firme responsable de celui-ci partagera certaines recommandations à la lumière des réponses obtenues.

Le conseil municipal d’Edmundston sera tout d’abord informé des résultats et trouvera ensuite une façon de les dévoiler au public par la suite.