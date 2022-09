Le Sud-Est du N.-B. retient son souffle avant le passage de l’ouragan Fiona

La côte est du Canada s’apprête à vivre un «événement historique et extrême» prévient le météorologue Bob Robichaud alors que l’ouragan fonce vers les Maritimes. Fiona s’annonce comme l’une des plus puissantes tempêtes post-tropicales à avoir frappé la région.

Fiona sera plus étendue que l’ouragan Juan qui avait touché l’est du pays en 2003 et présentera une plus forte intensité que Dorian qui avait causé de nombreux dégâts le long de la côte néo-brunswickoise en 2019.

C’est ce qu’annonce Bob Robichaud, du Centre canadien de prévision des ouragans. La tempête doit toucher les côtes de la Nouvelle-Écosse en soirée vendredi et sa vitesse de déplacement devrait alors ralentir. Elle rencontrera alors un creux dépressionnaire et se transformera en une intense tempête post-tropicale.

«Ces deux systèmes interagiront l’un avec l’autre ce qui fera en sorte que Fiona continuera de s’intensifier alors qu’elle approche des provinces de l’Atlantique», anticipe Bob Robichaud.

«Ça fait près de 20 ans qu’on n’a pas vu une tempête aussi forte dans l’est du Canada», souligne son collègue Jean-Philippe Begin, qui prévient que Fiona pourrait laisser sur son passage des arbres déracinés et des pannes d’électricité généralisées.

«Lorsque la tempête devient extratropicale, les vents se font sentir très loin du centre. Ça va être un bon 12 heures de vents extrêmes», ajoute-t-il.

«Avoir des vents aussi forts pour aussi longtemps risque de créer plus de dégâts aux arbres et aux structures, ce qui nous inquiète particulièrement.»

Selon les modélisations du Centre canadien de prévision des ouragans, le Cap-Breton en Nouvelle-Écosse se retrouvera au coeur de la tempête tropicale. Les répercussions les plus sérieuses sont attendues sur l’est de l’Île-du-Prince-Édouard, l’est de la Nouvelle-Écosse, le sud et l’est du Nouveau-Brunswick, l’ouest de Terre-Neuve, l’est du Québec et le sud-est du Labrador.

Des rafales allant jusqu’à 120 kilomètres sont attendues dans la matinée de samedi dans l’extrême sud-est du Nouveau-Brunswick, accompagnées de précipitations comprises entre 80 et 100 millimètres. Des vagues mesurant six à huit mètres pourraient déferler et pourraient causer des dommages le long de la côte.

«Les risques d’inondations côtières sont plus élevés dans cette région que dans le nord du Nouveau-Brunswick», précise M. Robichaud.

Derniers préparatifs

Énergie NB est sur un pied d’alerte et s’attend à ce que son réseau soit mis à rude épreuve.

«Nous prévoyons des pannes ce soir et au courant de la nuit dans la région du sud-est du Nouveau-Brunswick, mais il pourrait y avoir des pannes dispersées partout dans la province», a indiqué la Société de la Couronne vendredi matin.

De nombreuses équipes ont été mobilisées.

«Ce matin, nous ouvrons notre Centre des opérations d’urgence pour nous assurer que les plans et les équipes appropriés sont en place. Nous vérifions notre équipement et nos camions, et nous nous assurons que nos employés et nos entrepreneurs sont entièrement préparés à intervenir de manière sûre et efficace en cas de panne.»

Le long de la côte, on se prépare également à affronter l’ouragan. On espère ne pas revivre l’épisode de destruction causé par Dorian, alors que de nombreux navires avaient été endommagés.

«La plupart des capitaines ont choisi de retirer leurs bateaux de l’eau temporairement», affirme Luc LeBlanc, conseiller aux pêches de l’Union des Pêcheurs des Maritimes.

«Des gars ont choisi de garder les bateaux à l’eau et de renforcer les cordages. On se croise les doigts!»

Selon le pêcheur Chris Hébert, tous les bateaux de Grand-Digue ont pu être sortis de l’eau et attachés les uns aux autres sur le quai. «Tout le monde s’est entraidé, c’était beau à voir», rapporte-t-il.

L’Organisation des mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick invite les résidents à avoir en leur possession une trousse d’urgence qui permet une autonomie de 72 h, comportant notamment de l’eau, de la nourriture et des médicaments d’ordonnance, pour faire face aux conditions météorologiques.

On demande aux propriétaires de veiller à ce que les gouttières et les bassins collecteurs soient dégagés et qu’ils soient orientés de manière à éloigner l’eau de la maison et de sécuriser ou ranger les meubles de jardin et autres objets qui se trouvent sur le terrain.

Annulations en cascades

VIA Rail a annoncé l’annulation de son train entre Halifax et Montréal vendredi tandis que le service d’autocar Maritime Bus a annulé tous les déplacements prévus pour samedi. La quasi-totalité des vols à partir des aéroports de Moncton, Charlottetown, Halifax et Saint-Jean de Terre-Neuve prévus vendredi soir et samedi sont également annulés.

La plupart des municipalités du Sud-Est ont fermé leurs installations. L’Université Mount Allison a annulé tous les événements prévus sur son campus. Le Centre d’accueil et d’accompagnement francophone pour immigrants (CAFI) annonce quant à lui le report du Festival Monde en fête prévu à Dieppe.

Le Zoo de Magnetic Hills était lui aussi fermé vendredi pour donner aux équipes le temps de protéger les animaux.