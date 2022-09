Un nouveau foyer de soins qui était attendu depuis très longtemps à Saint-Isidore

Un nouveau foyer de soins est en voie d’être construit à Saint-Isidore.

Les travaux de la future Villa St-Isidore, d’une valeur de 29,7 millions $, sont officiellement en cours a annoncé Réjean Savoie, le député de Baie-de-Miramichi-Neguac, vendredi à Saint-Isidore.

M. Savoie représentait la ministre du Développement social, Dorothy Shephard, qui n’a pu se libérer pour en faire l’annonce.

L’inauguration du foyer de soins se fera au printemps 2024. L’établissement comptera 60 lits, répartis dans un «ensemble de bâtiments reliés entre eux», a ajouté M. Savoie.

Le député local, Denis Landry s’est réjoui de l’événement.

«Ça fait 27 ans et demi que je suis en politique, et ça fait 27 ans et demi que j’entends parler d’un foyer de soins à Saint-Isidore.»

Le projet est le fruit d’un partenariat qui remonte à 2019, dans lequel sont impliqués des gens d’affaires de la région, le village de Saint-Isidore et la Villa Saint-Joseph de Tracadie.

Des investisseurs privés, Ronald Losier, Léopold et Serge Thériault, ainsi que Paul et Origène Haché, contribueront une mise de fonds de 5,9 millions $, après avoir obtenu un prêt bancaire qui complétera la somme nécessaire au projet.

La Villa St-Isidore achevée, elle sera louée à la Villa Saint-Joseph qui en assurera la gestion.

Le foyer s’élèvera sur une propriété de 30 acres offerte en 2019 par le regretté Richard Losier, à l’époque président de Saint-Isidore Asphalte.

La compagnie MFA Construction réalisera les travaux à partir des plans dressés par la firme Jacques Boucher Architecte. Le Village de Saint-Isidore contribuera au projet en aménageant une route d’accès vers la Villa. Elle procédera aussi au raccordement des services sanitaires. n

Denis Landry, député de Bathurst-Est-Népisiguit-Saint-Isidore, Ronald Losier, représentant des investisseurs locaux, Réjean Savoie, député de Baie-de-Miramichi-Néguac, Annie Hall, maire suppléante, et Oscar Roussel, président du conseil d’administration de La Villa Saint-Joseph de Tracadie. – Acadie Nouvelle: Bernard Haché

Où trouver 100 employés?

Oscar Roussel, le président du conseil d’administration de La Villa Saint-Joseph de Tracadie, a précisé en entrevue, après l’annonce, qu’il faudra embaucher de 90 à 100 employés pour assurer le fonctionnement du futur établissement.

M. Roussel, qui fut jusqu’à récemment le maire de Saint-Isidore, a reconnu que dans le contexte actuel, compléter cet embauchage exigera certains efforts. Il croit que la Villa St-Isidore pourrait s’avérer une option intéressante pour les personnes de la Péninsule acadienne qui travaillent à l’extérieur mais qui souhaitent revenir dans la région.

Des démarches pourraient également être entreprises à l’échelle internationale.

M. Roussel a aussi fait remarquer que plusieurs patients, à l’hôpital de Tracadie, attendent une place en foyer de soins. S’ils étaient admis dans le futur établissement, une partie du personnel qui veille sur eux pourrait également les suivre.

Le projet ne sera achevé que dans 18 mois, mais tout indique que les 60 chambres pourraient vite être occupées. Les gens s’informent au sujet des chambres disponibles, dit M. Roussel, et les personnes qui figurent sur la liste d’attente de la Villa Saint-Joseph (environ une quarantaine de noms à l’heure actuelle) pourraient fort bien s’accommoder d’une place à Saint-Isidore.