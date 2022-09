Une érosion des berges qui inquiète dans le Haut-Madawaska

Une certaine inquiétude règne dans le quartier Baker-Brook de la Communauté de Haut-Madawaska, alors que des murs de soutènement empêchant l’érosion des berges de la rivière Baker-Brook ont commencé à céder.

Se trouvant à quelques mètres du pont traversant la rivière en question, la structure en question se veut un amas de pierres inséré dans des cages de broches en métal.

Celle-ci avait été installée des deux côtés de la rivière, à proximité du pont, dans les années 70. Au fil des ans, l’eau s’est infiltrée dans la structure et l’a abimée suffisamment pour causer son effondrement sur un côté de la rivière et menace grandement l’intégrité du mur situé de l’autre côté du cours d’eau.

Même s’il ne semble pas y avoir de danger dans l’immédiat, le maire de la Communauté de Haut-Madawaska souhaite tout de même que des travaux de remise en état de ces murs soient réalisés avant le début de l’hiver.

«Ce qui nous inquiète est que, si jamais ça reste comme ça, on pourrait avoir des problèmes lors de la crue des eaux au printemps prochain. Ça peut certainement faire de l’érosion sur les berges et on a peur que ça ait un effet sur les piliers du pont.»

L’histoire confirme d’ailleurs que la rivière Baker-Brook a parfois causé certains soucis lors de la période des inondations, notamment en 2008 et en 2019. Selon le maire Ouellet, le niveau peut parfois monter à tel point qu’il se trouve pratiquement à la même hauteur que le pont. La rivière a même débordé par-dessus le pont en 2008.

M. Ouellet a confirmé que des demandes avaient été faites auprès du ministère de Transport et de l’Infrastructure, ainsi que celui de l’Environnement. Même si on a eu la confirmation qu’un représentant du ministère des Transports avait été sur les lieux pour analyser la situation, la Municipalité n’a pas encore eu de nouvelles par rapport à ce dossier.

En allant vérifier sur place, on peut d’ailleurs apercevoir des cônes et des rubans du ministère des Transports ont été installés sur le côté de la rive ou le mur s’est effondré.

«D’une façon ou d’une autre, il faut que quelque chose soit fait, parce que ça pourrait engendrer des problèmes, surtout qu’il y a des bâtisses près de cette rivière-là.»

Un représentant du ministère des Transports et Infrastructure a confirmé, par courriel, que des travaux seront réalisés, la semaine prochaine, pour consolider la partie du mur de soutènement qui s’est détérioré depuis la dernière inspection.

Cette plus récente inspection, effectuée à l’automne 2021, n’a révélé aucun problème majeur concernant la structure du pont.