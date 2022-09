Les amateurs de pickleball veulent des terrains fixes à Memramcook

Le pickleball est de plus en plus populaire à Memramcook. La participation a triplé en une année. Les amateurs ont maintenant besoin de plus d’espace pour jouer et des terrains de qualité.

Kevin Shea, président du club de pickleball de Memramcook, a entamé sa présentation devant le conseil municipal de Memramcook, le 20 septembre, en demandant la possibilité d’avoir un terrain permanent de pickleball.

En fait, la popularité de ce sport est en hausse à Memramcook avec une cinquantaine de membres au sein du club. L’association existe depuis seulement un an et un comité a déjà été formé.

Le pickleball est un sport de raquette qui combine des éléments du tennis, du badminton et du ping-pong. L’aire de jeu est comparable à celle du badminton.

Les sessions intérieures de pickleball ont débuté l’année dernière au gymnase de l’école Abbey-Landry. «Les sessions extérieures ont commencé au mois de mai. On est censé jouer à Abbey-Landry à partir du mois d’octobre, mais on va quand même continuer à jouer dehors», a indiqué Kevin Shea. L’année passée, certains amateurs ont évolué à l’extérieur jusqu’en novembre, avec des mitaines.

À l’extérieur, les adeptes de pickleball partagent leur surface de jeu avec les joueurs de tennis. À Memramcook, le terrain de tennis est situé près de l’école Abbey-Landry. Quatre courts sont à la disposition des joueurs de tennis.

Dans sa présentation devant le conseil municipal, le président du club de pickleball a fait remarquer que le terrain actuel n’a pas été rénové depuis 2005 et la surface commence à se détériorer graduellement.

Idéalement, le club aimerait avoir des courts uniquement pour le pickleball, comme c’est le cas actuellement à Sackville. «On envisage d’avoir six terrains de pickleball fixe, et deux terrains de tennis fixe aussi. On aurait la moitié du terrain de tennis actuel qui serait dédié au pickleball, et l’autre moitié pour le tennis», a expliqué Kevin Shea.

Il a toutefois mentionné que son association est vraiment flexible à ce sujet. «On veut vraiment travailler ensemble avec le tennis, Abbey-Landry et le conseil», a-t-il lancé.

À défaut d’avoir un nouveau terrain, les amateurs de pickleball de Memramcook demandent un meilleur partage du terrain de tennis actuel afin d’aménager quelques courts permanents pour leurs activités.

Une bonne douzaine d’amateurs de pickleball étaient présents à la salle du conseil pour cette présentation.

Club de tennis

Marcel Belliveau est pour sa part impliqué depuis plus de 30 ans dans le tennis à Memramcook. «Je sais qu’eux veulent nous enlever un ou deux terrains de tennis, c’est là que nous on est un peu en désaccord. On a tout le temps été ouverts à partager, et je comprends leur point de vouloir ça aussi», a expliqué le joueur de tennis qui était lui aussi présent à la réunion.

«Même de notre côté, avoir des lignes de pickleball, ce n’est pas l’idéal non plus», a ajouté Marcel Belliveau, au sujet des lignes entremêlées. Il a expliqué qu’après les rénovations de 2005 sur le terrain actuel, le tennis a connu une grande popularité, qu’il a qualifié de boom, à Memramcook. «L’idéal, ce serait que les deux aient leurs propres installations», a-t-il déclaré.

«Je pense que pour une première étape, on pourrait peut-être essayer de coordonner au moins une rencontre», a mentionné la conseillère et maire suppléante, Mariane Cullen, en impliquant l’école Abbey-Landry, le Club de tennis et l’association de pickleball.