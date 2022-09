Port-aux-Basques: deux personnes emportées par le vent

La police a indiqué que deux personnes avaient été emportées par le vent lorsque leurs résidences se sont effondrées lors du passage de la tempête post-tropicale Fiona.

Selon la caporale Jolene Garland, de la GRC de Terre-Neuve-et-Labrador, une femme a pu être secourue par des concitoyens de Port-aux-Basques. Elle se porterait bien.

La police a indiqué qu’une deuxième femme de la même ville aurait été emportée dans l’océan. Elle manque à l’appel. Il est trop dangereux pour mener des recherches dans le secteur.

Fiona, l’une des pire tempête à avoir frappé la région depuis plusieurs années, a frappé une grande partie des provinces de l’ Atlantique, samedi matin.

Des villes à Terre-Neuve et sur l’île du Cap-Breton ont décrété l’état d’urgence.

Brian Button, le maire de Port-aux-Basques, a indiqué que certaines maisons ont été emportées par les vents violents et la montée des eaux. Sur une vidéo diffusée samedi matin sur Facebook Live, il a aussi exhorté la population à ne pas s’aventurer à l’extérieur et recommandé les résidants les plus menacés de se réfugier dans des zones plus élevées.

« Tous ceux à qui on a dit de quitter leur maison, faites-le! Il n’y a pas de si ou de mais, vous devez partir. »

Il a prévenu que ceux qui tenteraient de rester chez eux risqueraient de se trouver isolés.

« On peut remplacer une maison, mais pas vous. Vous devez vous en aller. Déjà, des maisons ont été emportées, alors vous devez vous en aller, maintenant. »

La GRC a publié un message similaire. « Plusieurs incendies électriques, résidences inondées et routes emportées par les eaux occupent les premiers intervenants. Obéissez aux ordres d’évacuation et trouvez un endroit sûr pour affronter la tempête », a-t-elle déclaré sur Twitter.

Fiona est arrivée avec des vents soufflant à environ 150 km/h lorsqu’elle a touché terre vers 4h , heure locale, à l’extrémité est de la Nouvelle-Écosse, entre Canso et Guysborough.

Dans un gazouillis publié vers 5h sur Twitter, le Centre canadien de prévision des ouragans (ECCC) a indiqué qu' »avec une pression non officielle enregistrée à Hart Island de 931,6 mb, cela fait la tempête la plus basse jamais enregistrée au Canada ».

Dans sa mise à jour de 8h30, l’ECC a indiqué que « Fiona continuera de se déplacer vers le nord-est aujourd’hui et causera des vents, des vagues et des ondes de tempête dommageables ».

Le centre indique que des rafales de 90 à 120 kilomètres à l’heure ont été signalées en Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard, aux Îles-de-la-Madeleine et dans le sud-ouest de Terre-Neuve, avec des rafales atteignant 161 km/h sur l’île Beaver, en Nouvelle-Écosse.

L’aéroport international Stanfield d’Halifax a signalé des rafales de 109 km/h à 3h. Une rafale a même atteint 135 km/h dans l’embouchure du port d’Halifax.

À Sydney, en Nouvelle-Écosse, la plus grande ville du Cap-Breton, le vent, qui a atteint 141 km/h à 3h, a causé de graves dommages à certaines maisons, forçant les familles à fuir.

Une porte-parole de la région, Christina Lamey, a confirmé des dommages à des structures, tout en précisant que personne n’a été blessé. Elle a dit qu’on ne savait pas combien de maisons avaient été endommagées, qu’il y a eu des signalements de murs effondrés et des toits manquants.

« Les intervenants de première ligne sont partout. Nous souhaitons que les gens évitent les routes, a-t-elle dit. La plupart des routes sont présentement dangereuses. Plusieurs arbres et des lignes de courant sont tombés. »

Plusieurs dizaines de personnes ont trouvé refuge à l’aréna Centre 200 à Sydney.

« Nous avons entendons un grand bruit à l’extérieur. Nous avons ensuite réalisé que des murs se lézardaient. Nous avons regardé à l’extérieur et vu des arbres qui tombaient, a raconté l’une d’entre elles, Arlene Grafilo. Nous étions emprisonnés et nous ne pouvions même pas ouvrir les portes et les fenêtres. Nous avons donc décidé d’appeler le 911. Les enfants avaient peur. »