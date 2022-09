Tempête Fiona: le Nord du N.-B. relativement épargné

La tempête post-tropicale Fiona aura finalement causé peu de dommage dans le Nord du Nouveau-Brunswick.

Si les vents provenant de la tempête ont été violents par moment et par endroit, comme en témoigne la marque de 113 km/h enregistrée à l’Île Miscou, les précipitations ont été beaucoup moindre qu’anticipé.

Les plus fortes précipitations ont été enregistrées à Bas-Caraquet, où il est tombé 42 mm de pluie, bien en deçà de la marque de plus de 100 mm signalée dans le secteur du parc Fundy.

À Bathurst, Fiona a déversé moins de 30 mm de pluie durant son bref passage.

L’administration municipale signalait tout de même des niveaux d’eau élevés samedi après-midi et prévoyait des conditions dangereuses dans certaines zones.

Le centre régional K.C. Irving a été mis à la disposition de la population comme centre de réchauffement.

Ailleurs dans la région Chaleur, les dommages occasionnés par la tempête se sont limités à la présence de quelques plaques de rue et de branches d’arbre au sol et à des bacs à ordures et à recyclage renversés.

La police régionale BNPP signalait une simple accumulation d’eau sur une rue de Beresford comme seule fait notable résultant du passage de Fiona.

Dimanche midi, Énergie NB rapportait qu’à peine 32 de ses clients étaient toujours privés d’électricité dans toutes les régions du Nord de la province.

Quantités de pluie tombée

Crowe Brook: 107 mm

Parc Fundy: 105 mm

Mechanic Settlement: 87 mm

Saint-Jean: 68 mm

Musquash: 66 mm

Aéroport de Moncton : 59 mm

Sussex: 57 mm

Grand Manan: 54 mm

Les plus fortes rafales

Île Miscou: 113 km/h

Aéroport de Moncton: 100 km/h

Saint-Jean: 86 km/h

Crowe Brook: 85 km/h

Bas Caraquet: 82 km/h

Bathurst: 81 km/h

Mechanic Settlement: 80 km/h

Fredericton: 78 km/h

Miramichi: 74 km/h

Fredericton: 74 km/h

Charlo: 72 km/h

Source: Environnement Canada