Journée du Patrimoine de Tracadie: Arisma Losier et la famille Basque à l’honneur

La famille Basque et M. Arisma Losier ont été mis à l’honneur lors de la Journée du Patrimoine de Tracadie.

Ayant généralement lieu en février, mais décalé en septembre à cause de la pandémie, la Journée du Patrimoine de Tracadie s’est déroulée dimanche dans la salle J-Armand-Lavoie de la Polyvalente W.-A.-Losier. L’événement a été organisé par le Comité d’Animation culturelle du Patrimoine.

Cette année, ce sont deux grandes figures culturelles et communautaires qui ont été mises à l’honneur.

Le premier hommage a été fait à M. Airsma Losier, un membre fondateur du Comité d’Animation culturelle du Patrimoine et un grand bénévole pour la municipalité. Il a été impliqué dans plusieurs organismes, notamment le Musée historique de Tracadie dont il a été le directeur jusqu’à sa mort, en 2021.

«Son départ laisse un grand vide dans notre communauté, mais il ne sera jamais oublié», a fait part Claude Landry, qui a eu l’honneur de lire un discours sur le parcours et les exploits d’Arisma Losier.

Son épouse, Lise Gagné, a reçu un dossier souvenir de la part du Comité.

Le deuxième hommage, qui était le plus grand, a été pour la famille Basque, célèbre dynastie composée de musiciens, d’acteurs et de comédiens, qui célèbre son centenaire cette année.

Pour l’occasion, un spectacle d’une heure avec des scènes mettant en vedette les personnages de Gapi, le curé, Mme Ladébauche ou le bedeau, ainsi que des prestations musicales avec notamment Raynald et Nicolas Basque.

Le tout se finissant par la quasi entièreté de la famille se retrouvant sur scène pour recevoir le certificat de reconnaissance du Comité, avec le public chantant avec émotions bon anniversaire aux membres.

«La famille Basque a une feuille de route impressionnante, a déclaré le député provincial de Tracadie-Sheila Keith Chiasson. L’amour et le talent qu’ils ont pour la musique, le théâtre et l’humour ont été transmis d’une génération à l’autre. Chacune d’entre elles ont contribué à cette feuille de route et aujourd’hui, notre patrimoine en profite.»