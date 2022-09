Lotto Max: un gros lot renversant de 70 millions$ et 33 Maxmillions au prochain tirage

Le prochain tirage de la loterie pancanadienne Lotto Max risque fort de faire des vagues.

Le gros lot n’ayant pas été remporté au pays depuis le 5 août dernier, la cagnotte du tirage qui aura lieu mardi soir s’élèvera à environ 103 millions $, soit un gros lot de 70 millions $ et approximativement 33 lots Maxmillions valant 1 million $ chacun.

Signe évident de l’engouement des joueurs pour la loterie Lotto Max et des ventes élevés réalisées, le tirage effectué vendredi soir comporte à lui seul 1 410 713 combinaisons gagnantes dont la valeur varie entre un billet gratuit et 1 million$.

Les différents tirages effectués au cours de la fin de semaine n’ont pas fait de gagnant de somme notable au Nouveau-Brunswick.

Les trois seuls gains importants enregistrés dans la province au cours de la dernière semaine se chiffrent entre 25 649$ et 40 000$ et ont été remportés mardi et mercredi au tirage du Atlantique 49 et aux jeux de casino en ligne de Loto Atlantique.