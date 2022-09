Port aux Basques: début des recherches pour trouver la femme disparue pendant l’ouragan Fiona

Les recherches pour tenter de retrouver une femme de Port aux Basques disparue commencent aujourd’hui. Hier matin, la femme âgée de 73 ans a été emportée de sa résidence lorsque l’ouragan Fiona a frappé Port aux Basques.

Le 24 septembre, vers 10h, la police a appris qu’une femme aurait été emportée de sa résidence par les eaux. La femme a été vue pour la dernière fois à l’intérieur de sa résidence, juste avant qu’une vague frappe la maison et arrache une partie du sous‑sol. La femme n’a pas été revue depuis. En raison des conditions météorologiques extrêmes, il n’a pas été possible de mener des recherches en sécurité avant aujourd’hui.

Des policiers additionnels du Groupe de soutien tactique de la GRC sont arrivés le 24 septembre à Port aux Basques, et ils y resteront pour prêter assistance avec les recherches et avec tout autre service policier qui pourrait être requis au cours des prochains jours.

La Garde côtière canadienne a été mobilisée. Le Service de l’air du gouvernement effectuera des recherches aériennes, si les conditions météorologiques le permettent, et les équipes de recherche et de sauvetage de Barachois et de Stephenville mèneront des recherches au sol.