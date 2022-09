Pourra-t-on solidifier Le Maillon au Nouveau-Brunswick?

Dans le sillon d’un rapport du Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick, qui signale une augmentation des symptômes de dépression et d’anxiété chez les élèves de la province, des voix s’élèvent pour réclamer le retour d’un meilleur appui à certains programmes en santé mentale.

Robert Levesque, qui est notamment président de la Fédération des conseils d’éducation du Nouveau-Brunswick, est catégorique: il faut ramener un meilleur soutien financier au programme Le Maillon.

«On parle de statistiques alarmantes sur la santé mentale des jeunes. Le 1er avril 2020, en pleine pandémie, le gouvernement a coupé les ressources humaines au sein du programme le Maillon. En fait, ils ont coupé le poste de leader provincial de cet organisme. Je suis frustré d’entendre ceci, car j’ai tenté à plusieurs reprises de ramener ces fonds pour cette cause humaine auprès des jeunes.»

M. Levesque dit avoir communiqué avec l’organisation et même participé à une rencontre sur Zoom avec ces dirigeants et le sous-ministre de l’éducation. Des nouvelles encourageantes ont transpiré du dernier Forum sur l’éducation, mais ne semblent pas avoir été concrétisées, selon lui.

«On s’est fait dire par le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance qu’ils allaient rétablir les services pour les aider. Après vérification récemment, les représentants n’ont rien constaté comme changement. Depuis trop longtemps, le MÉDPE avoue qu’il y a un problème important avec la santé mentale chez nos jeunes, mais refuse de rétablir ces coupures.»

De son côté, le ministère de l’Éducation du Développement de la petite enfance répète que le programme est un service qui est toujours offert dans les communautés et que plusieurs écoles francophones y ont recours pour aider les élèves qui éprouvent des difficultés sur le plan personnel.

Un porte-parole du ministère, Benoit Lanteigne, a ajouté que des investissements de 5,8 millions$ et de 2,2 millions$, pour les systèmes scolaires anglophone et francophone respectivement, avaient été prévus lors de l’exercice financier 2022-2023.

Selon M. Lanteigne, ce financement permettra aux écoles de la province d’avoir recours aux services d’un plus grand nombre d’orthophonistes, de travailleurs sociaux, de mentors en gestion du comportement, de conseillers en orientation, d’enseignants-ressources et de spécialistes des ressources en matière d’évaluation et d’intervention.

Il a ajouté que des services d’orientation, pour aider les élèves aux prises avec des problèmes de santé mentale, incluant l’anxiété et la dépression, sont offerts en ligne et en personne.

On ne fait toutefois pas mention d’un retour possible du financement retiré au programme Le Maillon.

Notons que le programme offre du soutien en santé mentale aux élèves de la 6e à la 12e année dans une centaine d’écoles francophones et anglophones du Nouveau-Brunswick.

L’objectif est de permettre à un individu qui vit une problématique de tout ordre d’accéder aux services d’aide existants dans le milieu grâce à un «arbre à solutions». Cet outil énumère les ressources d’aide existantes à l’école ou dans la communauté et permet d’identifier l’aide susceptible d’aider à résoudre la problématique.

L’organisme a perdu son financement gouvernemental de plus de 40 000$ annuellement, ce qui a eu un effet négatif sur les ressources humaines de l’organisme sur la scène provinciale.

Changement administratif

La décision d’interrompre le programme au niveau provincial a été prise par le ministère du Développement social, en partenariat avec le ministère de la Santé.

Le ministère du Développement social parle d’un changement administratif qui a été apporté au programme il y a quelques années. On juge qu’il n’a pas eu d’incidence sur ce que l’on considère comme un outil qui est encore utilisé dans les écoles.

Le directeur des communications du ministère, Robert Duguay, a indiqué qu’il s’agissait d’un remaniement de personnel qui avait mené à l’abolition d’un poste pour être utilisé ailleurs.

«Il y a des décisions qui sont prises et les ressources sont nécessaires ailleurs et c’est ce qui est arrivé il y a quelques années.»

M. Dugay a aussi soutenu qu’un changement a été effectué au sein du gouvernement du Nouveau-Brunswick qui offre le programme de prestation de services intégrés (PSI) dans lequel des équipes de soutien aux enfants et aux jeunes de la province offrent des services aux enfants et aux jeunes ayant des problèmes émotionnels, comportementaux, de santé mentale ou de dépendance.

On juge que ce programme a permis aux ministères, aux écoles, aux organismes communautaires et aux fournisseurs de services de collaborer pour offrir des services aux enfants et aux jeunes de la province. Ces équipes multidisciplinaires sont composées de professionnels de divers domaines, comme la psychologie, le travail social et l’éducation.

Encore une fois, la question d’un possible retour d’un financement gouvernemental au Maillon n’a pas été soulevée.

«Le Maillon est un outil qui avait été élaboré et développé dans les écoles à une époque. Aujourd’hui, au niveau du gouvernement, il y a eu un déplacement des ressources vers la livraison des services intégrés qui est une coordination des ministères, alors ça se joue là davantage», a expliqué Robert Duguay.

Rappelons que cette décision de retirer cette part de financement au Maillon avait été critiquée par divers organismes, dont la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick qui avait demandé au gouvernement provincial de revenir sur sa décision.

À l’époque, le défenseur des enfants, des jeunes et des aînés du Nouveau-Brunswick, Norman Bossé, avait recommandé le maintien et même l’amélioration du programme.

Tout comme son prédécesseur, le défenseur actuel des enfants, des jeunes et des aînés, Kelly Lamrock, a exprimé publiquement qu’il demandait au gouvernement de verser des fonds pour les réseaux comme Le Maillon dans le cadre de leur plan intégral visant à améliorer la santé mentale chez les jeunes.

Selon le bureau du Défenseur des enfants, des jeunes et des aînées, les membres des médias seront invités prochainement à une présentation d’un rapport sur l’application des recommandations qui découlent des trois rapports publiés à la suite de l’examen des services de santé mentale et de prévention du suicide chez les jeunes.

Une lueur au bout du tunnel?

Même s’il n’y a plus vraiment de coordonnateur sur la scène provinciale, le programme se déploie toujours dans les régions du Nouveau-Brunswick.

Selon le vice-président de l’organisme, Gaétan Germain, même si la situation demeure en suspens, certains signes pointent vers de possibles discussions par rapport à la situation du Maillon.

«Il semble y avoir quelque chose qui se prépare. On en saura sûrement un peu plus au cours des prochains mois. On espère avoir de bonnes nouvelles.»

«Au niveau provincial, on a de l’espoir qu’il pourrait y avoir de la collaboration au niveau d’autres organismes et que l’on pourrait peut-être en arriver à quelque chose.»

Les membres du Maillon attendent aussi avec impatience les résultats du prochain rapport du Défenseur des enfants, des jeunes et des aînés du Nouveau-Brunswick.

«On n’est qu’au début, mais il semble y avoir une lumière au bout du tunnel.»