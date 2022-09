Les producteurs de pommes du sud-est poussent un soupir de soulagement

Les producteurs de pommes du sud-est de la province poussent un soupir de soulagement à la suite du passage de Fiona, une tempête qui aura finalement eu relativement peu d’impacts sur leurs récoltes.

Fiona a laissé de nombreux signes de son passage dans le sud-est du Nouveau-Brunswick.

Les communautés côtières le long du détroit de Northumberland ont été durement frappées par la tempête, qui aura lourdement endommagé des infrastructures portuaires, des chalets.

De nombreux arbres ont aussi été déracinés ou cassés en raison des vents destructeurs de Fiona.

Alors qu’ils appréhendaient la tempête, plusieurs producteurs de pommes contactés par le journal ont dit avoir échappé au pire.

Même si elle dit avoir perdu quelques pommes, Bernadette Goguen, copropriétaire du Verger Marcel Goguen, à Cocagne, note que l’impact de Fiona aurait été assez petit.

«La tempête est passée assez tôt dans la saison et les pommes sont encore bien accrochées aux arbres. Si ça l’avait été plus tard, ça aurait pu être bien pire, mais là on n’a pas eu de dégâts significatifs. On n’a pas eu d’arbres brisés, on est contents. On a déjà vu pire, se souvient-elle. Certaines années, il y a eu de grosses tempêtes et il ne restait plus rien dans les arbres.»

Un peu plus au sud, à Memramcook, la récolte du Verger Belliveau ne semble pas avoir été compromise, même si les pommiers ont perdu environ un dixième de leurs fruits.

«Les vents ont soufflé pas mal forts dans nos vergers, on a perdu 10-15% de la récolte de pommes», explique Yannick Vautour, un gestionnaire de projet du Verger Belliveau.

Environ 500 nouveaux arbres ont néanmoins été brisés, un coup un peu plus difficile à encaisser, ajoute-t-il.

«On est encore en train de faire le bilan, mais on a perdu des pommiers nains, des arbres qui ont été développés pour produire de grosses quantités de pommes, mais ils sont moins gros», précise M. Vautour.

Contrairement aux grands pommiers traditionnels répandus dans les vergers de la province, ces petits arbres, moins solides, sont reliés entre eux grâce à un système de treillis qui permet de les stabiliser. L’inconvénient c’est qu’une rangée entière peut être arrachée du sol lors de forts vents.

«C’était de nouveaux arbres, plusieurs allaient être récoltés pour la première fois cette année, se désole M. Vautour. Quand ils sont tous attachés ensemble sur une ligne comme ça, ça fait presque un effet cerf-volant, le vent peut emporter toute une rangée d’un coup.»

Chose certaine, les choses auraient pu être bien plus graves, relativise M. Vautour.

«On pense aux pomiculteurs et aux agriculteurs d’autres provinces, notamment sur l’Île-du-Prince-Édouard ou en Nouvelle-Écosse, qui ont pu perdre toutes leurs récoltes.»

La cueillette perturbée

Au verger de Mme Goguen, l’impact le plus grand de Fiona aura été d’avoir perdu un jour de cueillette dans une saison qui est d’une durée relativement courte.

«Notre saison a commencé le 17 septembre, dit-elle. Samedi, on a fermé exceptionnellement en raison de la tempête. En pleine saison quand il fait beau, les fins de semaine sont très occupées, ça roule ici le samedi et le dimanche. Quand tu perds un samedi et qu’il peut y avoir d’autres jours de pluie, ça peut vite avoir un effet sur le revenu.»

Malgré le mauvais temps de samedi, Yannick Vautour note que les cueilleurs de pommes ont été au rendez-vous dimanche.

«La météo était parfaite, les gens sont venus ramasser des pommes, c’était très occupé, beaucoup plus que ce à quoi on s’attendait, donc ç’a permis de rattraper la fermeture de samedi», raconte-t-il.