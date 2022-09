Plus de 7000 clients d’Énergie NB toujours privés d’électricité

Plus de 7000 foyers au Nouveau-Brunswick étaient toujours privés d’électricité lundi après-midi après le passage de la tempête post-tropicale Fiona.

Dans une mise à jour publiée sur son site web et sur les réseaux sociaux, Énergie NB a indiqué que ses équipes continuaient de travailler fort afin de rétablir le courant aussi rapidement et aussi sûrement que possible pour ses clients touchés.

La plupart des abonnés plongés dans le noir se trouvent dans les régions de Shediac (2980 clients), Sackville (2225 clients), Moncton (1362 clients) et dans le comté de Kent (878 clients).

À Dieppe, les résidents affectés peuvent se rendre à un centre de réchauffement et de recharge au Centre aquatique et sportif situé au 111, rue Aquatique.

Le centre sera ouvert de midi à 19h tous les jours jusqu’à ce que le courant soit rétabli pour tous. Les douches sont disponibles sur place.

Les 6000 clients touchés par les pannes survenues au cours de la nuit de dimanche à lundi dans les régions de la Péninsule acadienne et de Fredericton ont pour la plupart été rebranchés au réseau électrique de la société de la Couronne.

Énergie NB a également indiqué qu’il n’y avait plus une seule panne dans la région Chaleur, au Madawaska, dans le Restigouche et dans le Sud-Ouest de la province.

Les plus récentes prévisions font état d’un retour de l’alimentation en électricité tard lundi soir.