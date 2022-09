Bois-Joli: le maire de Balmoral ne sera pas de la course

Le maire de Balmoral, Guy Chiasson a confirmé mardi qu’il ne sera pas candidat à la prochaine course électorale – ni comme maire ou conseiller – pour l’entité regroupée de Bois-Joli.

M. Chiasson justifie notamment sa décision par le désir d’effectuer un retour sur le marché de l’emploi.

«Après une retraite dans le monde municipal en décembre 2020, j’ai voulu me consacrer au développement de mon entreprise (FÊT-Ô-PLUS) qui s’occupe, entre autres, de la location de jeux gonflables et du Camping le Héron Bleu de Charlo. Mon entreprise étant maintenant stable avec de bons employés, et ayant reçu plusieurs offres d’emplois, je songe sérieusement à effectuer un retour sur le marché du travail», a-t-il indiqué par voie de communiqué.

Le maire Chiasson en a profité pour remercier la population de Balmoral pour son appui au cours des dernières années en plus de souhaiter bonne chance à ceux et celles qui présenteront leur candidature pour la nouvelle municipalité de Bois Joli.

Le maire d’Eel River Dundee, Mario Pelletier, est pour l’instant le seul candidat en lice pour le poste de maire de la future municipalité.

Bois-Joli est la nouvelle entité formée du regroupement des municipalités de Balmoral et Eel River Dundee, ainsi que des DSL de Balmoral/St-Maure, Blair Athol et celui de Balmoral-Maltais (80%). On estime la population de cette future municipalité à 3890 personnes.

Les prochaines élections municipales auront lieu le 28 novembre.