La mairesse de Bathurst aura droit à un tête-à-tête avec Blaine Higgs

La mairesse de Bathurst a indiqué en début de semaine qu’elle aura très prochainement droit à une rencontre privée avec le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs.

Kim Chamberlain entend aborder avec le dirigeant de la province des enjeux qui touchent directement sa municipalité.

L’avenir des terrains à l’abandon de l’ancienne papetière Smurfit-Stone et le projet d’implantation d’un réseau de transport collectif dans la région Chaleur devraient monopoliser les discussions entre les deux élus.

Les deux dossiers font actuellement l’objet d’études environnementales et de viabilité.

L’ancien site industriel de la Smurfit-Stone est sans vocation depuis plus d’une décennie, alors que les taxes foncières des cinq lots situés à Bathurst demeurent impayées à ce jour.

Pour de nombreux résidents et élus de la région, ces terrains représentent ce qu’il y a de plus désolant dans le paysage de Bathurst.

Le dossier a eu de nombreuses répercussions jusqu’à Fredericton et a fait l’objet de plusieurs débats à l’Assemblée législative.

L’étude environnementale ordonnée conjointement par la municipalité et le gouvernement provincial devrait être achevée d’ici la fin de l’automne.

Les autres discussions porteront sur le projet de transport en commun devant desservir la population d’un territoire compris entre Bathurst et Pointe-Verte, et peut-être même jusqu’à Belledune, à la frontière de la région Chaleur et du Restigouche.

L’étude de faisabilité devrait être complétée d’ici la fin du mois d’octobre et pourrait éventuellement faire place à des demandes officielles de financement, si elle s’avère concluante.