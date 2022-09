L’ancien oléoduc de Dalhousie bientôt effacé du paysage

Les travaux de démantèlement de l’ancien oléoduc d’Énergie NB ont finalement débuté à Dalhousie, 12 ans après la fermeture de la centrale thermique.

Cet oléoduc d’environ 4 km reliait autrefois le port de mer de Dalhousie aux réservoirs de la centrale thermique. Il servait à transporter le carburant alimentant celle-ci, notamment du mazout puis de l’orimulsion.

«On m’a indiqué que les équipes devaient d’abord se charger de ce qui se trouve à la centrale, donc toute la tuyauterie dans ce secteur, pour ensuite remonter jusqu’en ville», explique le maire de Dalhousie, Normand Pelletier.

Le processus de retrait de l’oléoduc est complexe puisque certaines parties de celui-ci se trouvent sous terre. Les équipes devront donc creuser et remblayer le tout. Une petite portion de l’oléoduc qui côtoie sur quelques mètres le tuyau d’alimentation d’eau en provenance du barrage de Charlo demeurera intacte, question de ne pas risquer un bris.

Selon M. Pelletier, les travaux devraient s’échelonner sur quelques semaines, possiblement jusqu’à la fin novembre.

«C’est tout de même une structure assez imposante. Il y a beaucoup de métal à enlever, beaucoup d’endroits où creuser. On veut également que tout soit fait comme il se doit, que tout soit bien nettoyé, car il peut y avoir encore des résidus d’huile dans les tuyaux, et on ne veut certainement pas contaminer les lieux», ajoute le maire.

Cela fait déjà quelques années que son conseil et lui souhaitent se débarrasser de ces vestiges encombrants et peu esthétiques.

«Tout ce que l’on voit, ce sont des tuyaux usés et rouillés, mais qui n’ont plus aucune utilité. Ils ont fait leur temps, alors aussi bien les voir disparaître du paysage une fois pour toutes», a indiqué M. Pelletier.

Énergie NB a confirmé au conseil son intention de procéder au démantèlement des cinq anciens réservoirs d’entreposage toujours érigés sur l’ancien de la centrale thermique et eux aussi inutilisés depuis la fermeture de l’usine.

Il faudra toutefois attendre encore un peu avant le début des travaux. Selon le maire, ceux-ci pourraient avoir lieu en 2023, mais la date de 2024 a également été soulevée comme possibilité.

«C’est long, trop long à notre goût, mais au moins il y a du mouvement et ça, c’est positif», souligne-t-il.

Il dit toujours espérer mettre la main sur l’ancien site (de la centrale) à des fins résidentielles et récréotouristiques.