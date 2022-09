Près de 4000 clients d’Énergie NB toujours privés d’électricité

Près de 4000 clients d’Énergie NB étaient toujours privés d’électricité mardi matin après le passage de la tempête post-tropicale Fiona.

La société de la Couronne a indiqué que 178 équipes de techniciens étaient à l’œuvre mardi afin de rétablir le courant aux abonnés touchés, dont certains sont sans électricité depuis la nuit de vendredi à samedi.

Le puissant événement météorologique de la fin de semaine dernière a particulièrement affecté le sud-est du Nouveau-Brunswick.

La plupart des clients plongés dans le noir se trouvent dans les régions de Shediac (1846 clients), Sackville (1312 clients), dans le comté de Kent (422 clients) et dans la région de Moncton (230 clients).

Un bilan des pannes publié mardi matin faisait également état d’une dizaine d’abonnés de la Péninsule acadienne qui étaient aussi sans électricité.

La porte-parole d’Énergie NB, Dominique Couture, a indiqué que les équipes qui sont sur le terrain 16 heures par jour s’affairent surtout à enlever les gros arbres et les débris des lignes et à réparer les fils et les poteaux qui ont été arrachés par les vents violents de Fiona.

«Nous espérons être en mesure de rebrancher les derniers clients mardi en fin de soirée, mais avec un tel nombre de pannes, rien n’est garanti, les pannes pourraient se prolonger pour certains abonnés», a souligné Marc Belliveau, qui est également porte-parole d’Énergie NB.

Au plus fort des pannes, soit samedi midi, 58 000 clients de la société étaient sans électricité.