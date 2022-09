Réconciliation et travaux routiers au menu des discussions à Bathurst

La Journée nationale de la vérité et de la réconciliation et l’ampleur des travaux routiers qui sont menés cette année à Bathurst ont principalement meublé les discussions lundi soir lors de la réunion publique mensuelle du conseil municipal.

Dès l’ouverture de la séance, la mairesse Kim Chamberlain a livré un vibrant témoignage en guise de reconnaissance de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, qui sera célébrée ce vendredi 30 septembre.

Tous les membres du conseil municipal et de l’équipe de direction de la Ville de Bathurst portaient des chandails orange avec l’inscription Every Child Matters lors de la réunion publique.

«C’est une phrase qui résonne et qui est nécessaire, pour sensibiliser aux impacts intergénérationnels individuels, familiaux et communautaires des pensionnats», a déclaré la mairesse lors de son allocution.

Cette dernière a ajouté que la Ville de Bathurst avait des liens solides avec les citoyens de la Première Nation Pabineau.

«Ce sont nos collègues, ce sont nos partenaires, ce sont nos amis. Nous souffrons ensemble, nous travaillons ensemble, nous guérissons ensemble et nous construisons ensemble», a par la suite affirmé Kim Chamberlain.

Selon elle, la journée est propice à favoriser un mouvement de réflexion et de réconciliation avec les Premières Nations.

Différentes activités sont prévues vendredi dans la Première Pabineau. Les maires et députés de la région Chaleur, de même que la nouvelle chef du Parti libéral Susan Holt ont exprimé leur intérêt à assister à l’événement.

À Bathurst, les drapeaux seront en berne de jeudi à lundi matin et la promenade Waterfront sera éclairée en orange durant les quatre soirées.

Un bilan des travaux routiers effectués

Les élus municipaux ont également eu droit à un bilan des différents travaux routiers qui sont menés cette année sur le territoire de la Ville de Bathurst.

Matthew Abernethy, qui est ingénieur municipal et responsable du département de l’ingénierie et des travaux publics, a résumé aux membres du conseil l’ampleur des travaux routiers effectués et ceux qui restent à être achevés dans la municipalité.

Ce dernier a particulièrement insisté sur l’importance des travaux menés sur les rues Evangeline, Stout, Gordon et Varrily.

Évalués à 3 millions $, ces travaux menés durant l’été et l’automne 2022 sont les plus importants à avoir été effectués à Bathurst depuis l’année 2008.

En date du 22 août, pas moins de 350 tonnes métriques d’asphalte avaient été utilisées à Bathurst pour les différents travaux de pavage de l’année 2022.