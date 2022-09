Tempête Fiona: des centres d’accueil très utilisés dans le Sud-Est 

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

Même s’il n’a pas été nécessaire d’héberger des gens pour la nuit, les centres d’accueil qui ont ouvert leurs portes en raison de la tempête post-tropicale Fiona ont été utiles dans le sud-est de la province.

«Nous à Grand-Barachois ça été vraiment fréquenté, informe la directrice des communications à Beaubassin-Est, Carole Friolet-Landry. En date de dimanche midi, on avait eu au-delà de 300 visiteurs. Après, c’était un peu moins. Je dirais qu’il y en a eu une autre cinquantaine certainement. On est encore ouverts aujourd’hui (mardi).»

«Au début on a servi des repas, parce que des bénévoles sont venus nous aider à préparer la nourriture, ajoute la porte-parole municipale. Là maintenant, depuis que les restaurants sont ouverts, on sert des collations, du thé et du café.»

Des gens vont aussi à la salle Grand-Barachois pour prendre une douche, aller chercher de l’eau ou recharger leurs appareils.

Selon la directrice des communications, la Communauté rurale de Beaubassin-Est a ouvert ce centre à la demande des pompiers, car il fallait que ces derniers évacuent des gens dans la zone côtière.

«On a ouvert le centre pour cette raison-là au début, mais on l’a gardé ouvert et les gens ont vraiment apprécié ça. Les bénévoles sont venus préparer des déjeuners, on a servi au-dessus de 200 repas pendant les deux premiers jours», explique Carole Friolet-Landry.

Lors de notre passage mardi matin à la salle, une seule personne était au centre d’accueil pour recevoir de l’aide. Jocelyne Martin, adjointe exécutive à la Communauté rurale de Beaubassin-Est, était sur place pour accueillir les gens. Selon-elle, c’était important d’être là pour cette personne qui en avait besoin.

«Hier (lundi), on a justement eu sept personnes qui ont utilisé la douche, dit-elle. Des fois, c’est aussi juste le fait de changer le mal de place. Ils viennent s’asseoir ici, ils peuvent brancher leur cellulaire, communiquer avec des gens. Ce n’est pas tout le monde qui a accès à internet. Des fois, c’est juste pour les salles de bain.»

Les autorités de Beaubassin-Est prévoyaient fermer le centre en fin de journée, mardi.

«Il y a encore des gens qui n’ont pas d’électricité, mais le site d’Énergie NB indique que ce sera rebranché avant ce soir. On se croise les doigts», avoue Carole Friolet-Landry.

À Cap-Pelé

Le centre d’accueil du Village de Cap-Pelé, situé au Club d’âge d’or, était encore ouvert mardi.

«Aujourd’hui il y a eu moins de personnes, mais les autres journées il y en a plusieurs qui sont venues. Il y en a qui ont pris des douches», affirme Denise Cormier du Club d’âge d’or.

Tout comme à la salle Grand-Barachois, le Club d’âge d’or de Cap-Pelé possède une seule douche.

«Ce qu’on faisait, disons qu’une famille venait prendre une douche, quand elle avait fini, on allait désinfecter la douche», explique Denise Cormier.

«On avait du café, du thé, du pain. Ils pouvaient se faire des toasts. Il y avait des desserts, des muffins», déclare la porte-parole.

Une collégienne a même pu compléter ses travaux d’études sur internet dimanche soir, grâce au centre d’accueil.

«Elle était assez fière», ajoute Mme Cormier.

Le Centre communautaire de Haute-Aboujagane avait également ouvert ses portes pendant quelques jours pour les gens touchés par la tempête.

«Avec la génératrice qu’on a, tout le centre est fonctionnel», assure Jean-Albert Cormier.

À Shediac, le Centre multifonctionnel a également servi de poste d’accueil pour les gens dans le besoin.

«On a eu du monde qui l’ont utilisé», informe le directeur général et secrétaire municipal à la Ville de Shediac, Gilles Belleau.

«Le dimanche matin, c’était ouvert. On avait des lunchs pour les personnes et elles pouvaient prendre un bon café», indique le directeur général.

Selon lui, de 12 à 15 personnes ont eu besoin d’utiliser les services du centre, qui a fermé ses portes dimanche soir.

Par ailleurs, Gilles Belleau avise que les équipes de nettoyage sont à l’œuvre dans la municipalité.

«Ça va prendre quelques semaines à se remettre sur pied», admet-il.

La même chose est prévue à Beaubassin-Est.

«On va planifier la collecte de ramassage des débris et des branches au cours des prochaines semaines, parce qu’il y en a beaucoup. On travaille là-dessus présentement», précise Carole Friolet-Landry.

À 21h, mardi soir, 1624 foyers étaient toujours sans courant, surtout dans les régions de Shediac et Sackville.