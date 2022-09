125 nouveaux logements seront construits à Elsipogtog

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick et la Première Nation d’Elsipogtog, près de Richibucto, ont conclu un partenariat en vue de créer des unités d’habitation dans la communauté. L’accord comprend des plans pour la construction de 20 unités qui appartiendront à la communauté et de cinq autres qui appartiendront à des particuliers, et ce, chaque année, pour les cinq prochaines années.

Le gouvernement versera à Elsipogtog un pourcentage des bénéfices nets provenant des appareils de loterie vidéo autorisés. Une part de ces bénéfices sera versée au projet de logements et une autre part demeura dans la communauté. Ces dispositions sont rétroactives au 1er janvier 2022.

Selon le gouvernement, ce partenariat économique vise à fournir une source de financement stable qui permettra d’améliorer les conditions de vie dans la Première Nation la plus grande de la province, et de veiller à ce que les bénéfices tirés de la loterie vidéo profitent directement aux résidents.

«Bien que la Première Nation d’Elsipogtog conserve sa gouvernance autonome et ses structures de réglementation, un partenariat avec le gouvernement provincial, fondé sur une compréhension de nation à nation, s’avérera bénéfique pour tous les gens du Nouveau-Brunswick», a affirmé le chef Arren Sock.