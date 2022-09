Début des travaux pour la «véloroute» de Campbellton

Les travaux visant à connecter le secteur riverain de Campbellton au Parc provincial Sugarloaf par une piste cyclable asphaltée ont pris leur envol cette semaine.

La machinerie était en action, mercredi, au bord de la rivière Restigouche. On s’affairait notamment à préparer le terrain pour la réalisation du projet de cette «véloroute» du Restigouche-Centre.

On parle ici d’une piste de trois mètres de largeur sur une longueur d’environ cinq kilomètres. Elle débute au camping du Centre d’expérience de la Rivière Restigouche, longe le boulevard du Saumon jusqu’au centre de traitement des eaux avant de bifurquer dans l’ancien sentier de Sentier NB jusqu’à l’entrée du parc Sugarloaf. Toute cette distance sera asphaltée à l’exception de la portion située près du ruisseau Walker puisque l’endroit est considéré comme une terre humide.

«Cela dit, sans l’asphalter, la piste dans ce secteur sera néanmoins aménagée convenablement», explique Dominique Eddie, présidente de Vélo Restigouche, organisme qui chapeaute l’initiative.

Pour le moment, les travaux se concentrent sur l’aménagement du sentier, notamment son élargissement et son recouvrement de roches. L’asphaltage devrait avoir lieu par la suite, au cours des prochaines.

«On se croise les doigts que nous aurons un bel automne afin de pouvoir exécuter tous les travaux et faire en sorte de pouvoir entamer la saison de vélo 2023 avec une belle piste cyclable dans notre région», souligne Mme Eddie.

Plus qu’une piste cyclable, ce sentier se veut multifonctionnel, donc ouvert à la marche, la trottinette, le patin à roues à roues alignées et autres.

Le sentier est d’ailleurs déjà passablement fréquenté par différents usagers.

«On voulait le rendre plus attrayant, plus sécuritaire et plus accessible pour tous. L’objectif est de permettre au plus grand nombre de gens de faire de l’activité physique, et bien entendu d’amener les touristes à venir l’essayer également. C’est tellement un beau secteur avec la rivière, la vue sur la Gaspésie. C’est définitivement parmi les plus beaux paysages de la province», estime Mme Eddie.

Une mauvaise surprise attendait par ailleurs le groupe de Vélo Restigouche. En effet, le coût des travaux a bondi depuis l’évaluation initiale. Initialement prévu aux alentours de 700 000$, le projet est maintenant évalué à 890 000$. Heureusement, les subventions en provenance des différents paliers de gouvernement ont suivi.

«Jusqu’à présent, on a récolté tout près de 800 000$ en subventions de toutes sortes, sans compter notre propre contribution. En ce moment, il nous manquerait environ 20 000$. On continue donc notre campagne de financement. Reste qu’on est soulagé, car ce n’est pas un montant trop extravagant et que les travaux vont de l’avant», souligne Mme Eddie.

Encouragés par l’aboutissement de ce projet, elle et son groupe songent déjà à son prolongement.

«Bientôt, les frontières de la ville iront jusqu’à Tide Head, alors ce serait un beau projet rassembleur que de relier Campbellton jusqu’à la plage du village voisin tout en traversant celui d’Atholville (environ 8 km). Ça risque toutefois d’être un projet de longue haleine si l’on se fie à tout l’argent et les efforts que cela a nécessités pour asphalter seulement cinq kilomètres», souligne-t-elle.