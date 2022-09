Réforme municipale: Daniel Allain face à l’épineuse question budgétaire

Deux experts chargés de plancher sur la mise au point du cadre financier de la réforme de la gouvernance locale proposent de revoir en profondeur la formule de la péréquation dont dépendent grandement les finances des municipalités.

La question monétaire, élément central du chantier qui verra passer le nombre de gouvernements locaux de 340 à 77 municipalités et 12 districts ruraux, reste à régler.

L’ancienne sous-ministre provinciale Nora Kelly et l’économiste Pierre-Marcel Desjardins avaient pour mission d’imaginer un mécanisme de redistribution qui permette de «s’assurer que les municipalités disposent des ressources financières leur permettant d’offrir des services comparables à un niveau d’imposition comparable».

Après des mois de travail, ils suggèrent d’éliminer les transferts de base que le gouvernement provincial verse aux municipalités et de créer une nouvelle formule de péréquation qui regroupe les municipalités en fonction de leur population.

Les deux experts recommandent de classer les nouvelles entités en cinq groupes: les cités de plus de 40 000 habitants, celles dont la population est inférieure, les municipalités de plus de 10 000 habitants, celles qui en comptent moins et les districts ruraux. Il s’agit de comparer l’assiette fiscale par habitant d’une entité avec le reste de son groupe pour déterminer ce qu’elle pourra recevoir.

«L’objectif est d’être équitable. La péréquation vise à augmenter la capacité des municipalités les moins riches. Pour recevoir une péréquation fondée sur la moyenne du groupe, la municipalité doit imposer ses contribuables au minimum au taux moyen du groupe», écrivent les auteurs du rapport présenté mercredi.

Le calcul des montants versés selon la formule de péréquation tiendra compte, aussi, des montants que paie la province pour les routes, ajoutent-ils.

«Le programme de péréquation proposé représente des changements importants pour de nombreuses municipalités. Certains en bénéficieront, tandis que d’autres, en raison de l’élimination du financement de base, mais aussi de l’incidence des fusions associées à la réforme, recevront moins de transferts.»

Pour donner le temps aux administrateurs de s’adapter, la transition se ferait sur cinq ans. Lors de la première année, seulement 20% du financement serait accordé en fonction de la nouvelle formule et 80% en fonction du calcul actuel. Par la suite, le financement versé en fonction de la nouvelle formule augmenterait de 20% chaque année pour atteindre 100% dans cinq ans.

Mme Kelly et M. Desjardins proposent que le budget du programme soit augmenté chaque année proportionnellement à l’augmentation moyenne de l’assiette fiscale de la province. Ils recommandent enfin que le gouvernement contribue à la moitié du budget des commissions de services régionaux qui hériteront de nouvelles responsabilités à partir de janvier 2023 (développement économique, tourisme, transport régional, développement communautaire et facilitation des partages de coûts des infrastructures régionales).

C’est précisément ce que réclamait l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick. Son président, Yvon Godin, est satisfait de retrouver plusieurs de ses demandes dans le rapport mais observe que celui-ci ne détaille pas quel sera le montant des transferts dont bénéficiera chaque municipalité.

«Nous sommes contents mais ce sont de grands principes. Il nous manque encore les chiffres», souligne-t-il.

L’association souhaite obtenir de telles estimations rapidement. Elle espère aussi qu’une compensation financière à court terme sera offerte aux nouvelles entités qui se retrouvent pénalisées financièrement par la réforme.

«Est-ce que des fonds supplémentaires seront injectés dans le processus? Est-ce que ce sera équitable? On ne le sait pas encore», estime M. Godin.

Reste à savoir dans quelle mesure ces propositions seront mises en œuvre par le gouvernement provincial. Des modifications à la Loi sur le financement communautaire devraient être présentées à l’Assemblée législative en octobre.

Iront-elles aussi loin que le souhaitent les deux experts?

«Nous avons entendu les appels des nombreux gouvernements locaux préoccupés par le niveau de changement recommandé, et nous en avons tenu compte dans ce que nous présenterons la semaine prochaine», indique simplement le ministre responsable de la réforme municipale, Daniel Allain, dans un communiqué.

Ce dernier n’a pas répondu à notre demande d’entrevue. Questionnée sur les intentions du gouvernement, une porte-parole de son ministère, Vicky Lutes, n’offre pas beaucoup plus de précisions.

«Nous proposerons une approche qui apportera prévisibilité et stabilité à un moment où il y a beaucoup de changements, écrit-elle. De nombreux gouvernements locaux ont demandé cette même chose.»